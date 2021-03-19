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В Европе приняли важное решение по применению вакцины AstraZeneca

В Европе приняли важное решение по применению вакцины AstraZeneca
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф

После недавнего отказа нескольких стран Евросоюза от использования препарата AstraZeneca/Covishield и паузы в поставках в страны Евросоюза американской версии этой вакцины, с пятницы, 19 марта, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва и Кипр нарушили бойкот и возобновили вакцинацию этим препаратом.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что прекращение вакцинации из соображений предосторожности было правильным решением, добавив, что уже с утра пятницы вакцинация AstraZeneca снова возобновится по всей стране.

Десятки стран приостановили использование вакцины AstraZeneca (инфографика)

Франция также заявила, что возобновит использования вакцины, а премьер-министр Жан Кастекс планирует получить прививки в пятницу днем, 19 марта.

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал коллег, добавив, что в приоритете итальянского правительства сейчас остается скорейшая вакцинация как можно большего числа людей.

Испания заявила, что оценивает возможное возобновление прививок, а Кипр, Латвия и Литва подтвердили это намерение безоговорочно.

Напомним, пауза в вакцинации AstraZeneca в нескольких странах ЕС произошла из-за того, что появилась информация о появлении тромбов у пациентов после введения инъекции.

Но 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования после расследования сообщений о случаях тромбов.

Как сообщал "Телеграф", после скандала одной стран, которая не прерывала вакцинацию AstraZeneca, стала Канада.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Евросоюз, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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