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Пятница, 12.03.2021
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Скандал с AstraZeneca: Канада признала вакцину безопасной и решила продолжить прививание

Скандал с AstraZeneca: Канада признала вакцину безопасной и решила продолжить прививание
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф

На фоне отказа нескольких стран Евросоюза от использования препарата AstraZeneca/Covishield для вакцинации населения от коронавируса и приостановки поставок американской вакцины AstraZeneca в Евросоюз, Канада не собирается прерывать прививочную капанию от COVID-19 этим препаратом.

Об этом сообщает Reuters.

"Министерству здравоохранения Канады известно о сообщениях о побочных эффектах в Европе после иммунизации вакциной AstraZeneca, и мы хотели бы заверить канадцев в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски", - говорится в заявлении министерства здравоохранения.

При этом в ведомстве добавили, что в настоящее время нет никаких указаний на то, что именно вакцина вызвала тромбоз у пациентов, получивших вакцину.

Отметим, что на прошлой неделе Канада получила 500 000 доз препарата AstraZeneca, изготовленных Индийским институтом сыворотки, и планирует получить еще 1,5 миллиона к маю.

Федеральное правительство заказало в общей сложности 20 миллионов доз вакцины AstraZeneca и должно получить 1,9 миллиона через COVAX - международную инициативу, созданную для обеспечения равного доступа к вакцинам.

Хотя Канада заказала больше доз вакцины COVID-19 на душу населения, чем любая другая страна в мире, кампания по вакцинации здесь развертывалась в довольно медленном темпе, причиной чего стали  перебои в поставках со стороны производителей вакцин Pfizer и Moderna.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что власти Канады так же, как и Украина, закупили вакцину CovieShield из Индии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Канада, Коронавирус, Вакцинации, Covid-19, AstraZeneca.
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