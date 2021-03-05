"Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?", - Степанов в Раде защищает CovieShield

Власти Канады так же, как и Украина, закупили вакцину CovieShield из Индии.

Об этом во время выступления в Верховной Раде, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, власти Канады уже зарегистрировали и доставили в страну первые 500 тысяч доз вакцины.

Степанов также в очередной раз подчеркнул, что завезенная в Украину вакцина Covishield является разработкой британско-шведской компании совместно с учеными Оксфордского университета. Он заверил, что препарат является качественным, эффективным и имеет доказанную эффективность на уровне 70-80%, что подтверждается всеми стадиями клинических исследований, результаты которых опубликованы в отраслевых научных журналах, таких как Nature Research и Lancet.

"65 процентов всех детей мира вакцинированы прививками, произведенными Serum institute of India (институт Индии - ред.) хотя бы один раз", - сказал министр.

Отметим, что Serum institute of India производит вакцину Covishield.

Трансляция заседания Верховной Рады Украины 5 марта:

Стоит напомнить, что 5 марта глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал о последствиях своей вакцинации индийской прививкой от COVID-19.

При этом, врач-инфекционист рассказала, о вероятности заболеть коронавирусом из-за вакцинации.