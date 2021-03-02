Инфекционист прояснила, можно ли подхватить коронавирус во время вакцинации

Вакциной против коронавируса, которой во вторник, 2 марта, привился президент Украины Владимир Зеленский, нельзя заразиться, потому что в мышце, куда делают инъекцию, COVID-19 не сможет существовать.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире "Общественного радио".

"Вакциной нельзя заразиться коронавирусом, поскольку она не содержит живого вируса. В мышце COVID-19 не сможет существовать, потому что это не его среда", - успокоила она.

Кроме того, она предостерегла тех, кто уже переболел - иммунитет в крови остается от 3 до 6 месяцев и неизвестно, в какой момент он начнет критически снижаться.

"Наличие иммунитета также не предусматривает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно", - добавила врач.

Отметим, на утро 2 марта в Украине зафиксировали 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом, за сутки зафиксировали 162 новых случая смертей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Минздраве запретили распространять любую информацию о том, кто является поставщиками и производителями вакцин от COVID-19.