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Вторник, 02.03.2021
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У Степанова запретили обнародовать данные о производителях и поставщиках COVID-вакцины? В сети указали на любопытный момент

У Степанова запретили обнародовать данные о производителях и поставщиках COVID-вакцины? В сети указали на любопытный момент
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Министерство здравоохранения своим указом запретило руководителям структурных подразделений при облгосадминистрациях распространять любую информацию о том, кто является поставщиками и производителями вакцин от COVID-19.

На это указал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский. 

"Похоже, что г-н Степанов (глава Минздрава Максим Степанов, - ред.) живет меркам XIX века, и не осознает, что в 2021 году в Украине уже 10 лет действует Закон о доступе к публичной информации, который четко регламентирует: "не может быть ограничен доступ к информации о получателях бюджетных средств", - написал он в Фейсбук. 

Он также напомнил, что по состоянию на март 2021 года из бюджета выделено почти 2,6 млрд гривен на поставки вакцин. Из них 964,3 млн на закупку китайской CoronaVac и еще 1,6 млрд на индийский Covishield

Поставки китайской вакцины пока не произошли. 

В тексте указа, на который ссылается Каневский, от глав подразделений Минздрава требуется обеспечить "неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и / или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа". 

Напомним, после старта вакцинации в Украине, Минздрав наткнулся на шквал критики относительно качества завезенных в страну вакцин

Чтобы развеять опасение украинцев Степанов, Зеленский и Ляшко демонстративно сделали себе прививки от коронавируса.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Минздрав, Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Глеб Каневский, Covid-19.
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