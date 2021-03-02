У Степанова запретили обнародовать данные о производителях и поставщиках COVID-вакцины? В сети указали на любопытный момент

Министерство здравоохранения своим указом запретило руководителям структурных подразделений при облгосадминистрациях распространять любую информацию о том, кто является поставщиками и производителями вакцин от COVID-19.

На это указал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

"Похоже, что г-н Степанов (глава Минздрава Максим Степанов, - ред.) живет меркам XIX века, и не осознает, что в 2021 году в Украине уже 10 лет действует Закон о доступе к публичной информации, который четко регламентирует: "не может быть ограничен доступ к информации о получателях бюджетных средств", - написал он в Фейсбук.

Он также напомнил, что по состоянию на март 2021 года из бюджета выделено почти 2,6 млрд гривен на поставки вакцин. Из них 964,3 млн на закупку китайской CoronaVac и еще 1,6 млрд на индийский Covishield.

Поставки китайской вакцины пока не произошли.

В тексте указа, на который ссылается Каневский, от глав подразделений Минздрава требуется обеспечить "неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и / или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и т.д.), которая стала известна в процессе выполнения данного приказа".

Напомним, после старта вакцинации в Украине, Минздрав наткнулся на шквал критики относительно качества завезенных в страну вакцин.

Чтобы развеять опасение украинцев Степанов, Зеленский и Ляшко демонстративно сделали себе прививки от коронавируса.