СМИ: Поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться до апреля

Фармацевтическая группа компаний "Лекхим", которая является поставщиком в Украину вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, представила украинским властям документы на получение разрешения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим".

Согласно письму "Лекхим", импортер планирует доставить первую партию вакцины к концу марта, хотя это может быть отложено до начала апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Следует отметить, что в конце локдауна президент Украины Владимир Зеленский заверил украинцев, что массовая вакцинация начнется уже в феврале. А по словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация украинцев от коронавируса должна начаться 15 февраля.

Напомним, в декабре Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac. Следует отметить, что украинцы скептически относятся к китайской вакцине. Кроме того, по предварительным данным эффективность Sinovac составляет 50%.

В Минздраве же пытаются успокоить украинцев, свои доводы привел Степанов и рассказал о требованиях к вакцине.