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Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Китайские" iPhone никого ведь не смущают: Степанов вступился за вакцину от Sinovac Biotec

"Китайские" iPhone никого ведь не смущают: Степанов вступился за вакцину от Sinovac Biotec
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф

В Минздраве попытались успокоить украинцев, неоднозначно воспринявших новость о закупках вакцин от коронавируса из КНР. Ведь именно Китайская компания Sinovac Biotech стала первой, с кем Киев заключил договор.

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят "Классный телефон", а к китайской вакцине относятся скептически", - объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Гордон".

 По словам министра, изначальная стратегия Украины была сотрудничать со всеми производителями, кто соответствует международным критериям, способны обеспечить безопасность и могут поставить нам вакцину. Сейчас Киев ведет переговоры с 6 компаниями, результаты которых могут быть объявлены в течение нескольких дней.

"Цены на товар колеблются в диапазоне от 9 о 34 долларов за дозу препаратам. Рынок вакцин от COVID-19 сегодня так устроен, что выбирает, в принципе, производитель, кому продать. У покупателя нет возможности сказать: "Я пойду в другое место", - отметил министр.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине фиксируется меньше смертей от коронавируса, чем в странах Европы и заверил, что в этом нет никакой ошибки.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Вакцина, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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