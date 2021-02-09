А правильно ли у нас считают? Степанов объяснился за спад заболеваемости коронавирусом в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине фиксируется меньше смертей от коронавируса (127 человек за последние сутки), чем в странах Европы и заверил, что в этом нет никакой ошибки.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Это наша украинская традиция сразу во всем искать подвох. Это наша ментальность – иметь представление, что мы такая страна и у нас все так устроено, что просто не может быть хорошо. Если упала заболеваемость, значит, скрывают данные. Не могут все наши общие действия по соблюдению карантина к такому привести. Смертность низкая – тоже что-то не то", - объяснил подозрения в не правдивости Степанов.

При этом он уточнил, что механизм подсчета статистических данных по коронавирусу не менялся с апреля 2020 года, как был введен.

"Если болезнь привела к гибели, то во время вскрытия уже все видно. Человек все равно попадает в статистику", - заверил министр.

Чиновник также добавил, что в Украине действительно упала заболеваемость COVID-19.

"Это заслуга карантинных ограничений. И количество ОРВИ тоже упало, потому что коронавирус и другие респираторные инфекции используют один способ передачи. Когда есть разрыв контактов, падает заболеваемость. Мы также видим позитивную динамику по количеству людей в больницах. Чуть более 18 тыс. на сегодня и становится меньше", - рассказал Степанов.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский заявил, что Украина может гордиться низким уровнем смертности от Covid-19.