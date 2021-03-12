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Пятница, 12.03.2021
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Американскую версию вакцины AstraZeneca не будут поставлять в Евросоюз: названа причина

Американскую версию вакцины AstraZeneca не будут поставлять в Евросоюз: названа причина
Обновлено 07:56 Сегодня Телеграф

На фоне отказа нескольких стран Евросоюза от использования препарата AstraZeneca/Covishield для вакцинации населения от коронавируса, США отказались поставлять в ЕС свою версию этой же вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

Необходимость в американской AstraZeneca у стран Европейского союза возникла после того, как AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 миллионов доз. Тогда руководство компании предложило альтернативу - частично заполнить нехватку вакцин теми, что произведены за пределами Европы, в том числе в США.

О том, что решение американских властей по этому вопросу однозначное и бесповоротное, подтвердил высокопоставленный дипломат ЕС, уточнивший, что на встрече в Брюсселе в среду, 10 марта, стало известно, что ЕС не должен ожидать какого-либо экспорта из Соединенных Штатов "на данный момент". При этом в AstraZeneca от комментариев отказались.

В свою очередь, в США заявили, что  их стороны отказ от поставок объясняется тем, что местные власти хотят сосредоточиться на нуждах американцев и их вакцинации. В частности, президент США Джо Байден заявил в среду, 10 марта, что правительство Соединенных штатов готово любые излишки передать всему миру после массовой вакцинации от COVID-19 в стране.

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Также в США озвучили еще одну причину для прекращения сотрудничества ЕС. Дело в том, что вакцина AstraZeneca еще не одобрена для использования в США.

"Вакцина не одобрена в Соединенных Штатах, поэтому мы, конечно, пока не можем продавать ее в другие страны", - сказала Маргарет Секута, бывший торговый представитель США, а теперь руководитель фирмы Capitol Counsel.

По ее словам, экспорт вакцины в ЕС до того, как она будет одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, не может быть осуществлен. Этот момент "всплыл" после того, как Австрия прекратила использовать вакцину AstraZeneca из-за смерти нескольких вакцинированных от нарушений свертывания крови и болезни от тромбоэмболии легочной артерии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Германии правительства некоторых федеральных земель призывают пересмотреть подходы к вакцинации от коронавируса. Причиной тому стала непопулярность среди немцев вакцины AstraZeneca, в результате чего миллион доз препарата просто пылятся на складах. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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США, Евросоюз, Вакцины, Поставки, AstraZeneca.
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