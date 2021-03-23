Писатель оскорбил президента Польши из-за Байдена: теперь ему грозит тюрьма

Польский писатель Якуб Шульчик сообщил, что в отношении него в суд уже направлен обвинительный акт за оскорбление президента Польши Анджея Дуды в социальной сети.

Об этом Шульчик написал на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 22 марта.

По словам писателя, речь идет о посте, в котором он заявил, что "Дуда – дебил".

Он отметил, что обвинительный акт составлен по статье УК Польши "оскорбление главы государства". Согласно польскому законодательству, Шульчику грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщалось, в феврале в Испании несколько дней подряд сотрясали протесты из-за ареста репера Пабла Аселя. Певца обвиняют в оскорблении монархии и поддержке терроризма.