Вакцинация станет причиной новой мировой войны: Макрон сделал шокирующее заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что ситуация с вакцинами от коронавируса может стать предлогом для "мировой войны" нового типа.

Об этом он сообщил 24 марта после саммита лидеров стран ЕС.

Макрон считает, что странам "старого континента" нужно производить вакцину на своей территории и ограничить экспорт препаратов за пределы ЕС.

Он уверен, что ситуация с вакцинами вызывает "мировую войну" нового типа. При чем "атаки" идут со стороны РФ и Китая.

Также президент Франции призвал к установлению суверенитета в производстве вакцин для решения сложившейся проблемы.

Стоит напомнить, что 15 марта, несмотря на публичную критику вакцины РФ "Спутник V", страны Евросоюза всерьез рассматривали вариант заключить договор о поставках препарата.