Первоапрельская шутка в Бельгии закончилась стрельбой и задержаниями (видео)

В Брюсселе в общественном парке Буа-де-ла-Камбр пришли на массовые гуляния, но попали под обстрел полиции, более 2 тысяч человек задержали. Причиной этому стал пост в Фейсбук от коллектива художников, призывающий прийти на рыболовный фестиваль La Boum, который был на самом деле шуткой.

Об этом 1 апреля сообщили VRT NWS.

Еще с понедельника 29 марта было понятно, что фестиваль 1 апреля, это шутка. Но все вышло из-под контроля, когда толпы молодых людей собрались в парке прийдя без масок.

По словам журналистки VRT Гитте Ван Хойвеген, во второй половине дня ситуация накалилась, когда приехала полиция. Правоохранители пытались эвакуировать парк, но это не сработало. После чего силовики применили лошадей, собак и водомет.

И это частично сработало, к 18:30 большая часть парка была свободна, но несколько сотен граждан все еще продолжали игнорировать полицию.

Дошло до того, что около 9 часов вечера люди устроили фейерверк, при этом водомет полицейские применяли несколько раз.

По словам главы МВД страны Аннелис Верлинден "Апрельская шутка", которая вышла из под контроля, стала ударом для всех людей, которые стараются соблюдать меры в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что ранее в сети показали видео массовых гуляний 1 апреля в Одессе и Киеве.