Президента Еврокомиссии оставили без стула на переговорах с Эрдоганом: видео и детали скандала

На вчерашней встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с двумя руководителями Европейского Союза произошел казус. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осталась без стула, которого просто не хватило, пишет Washington Post.

Судя по видео из Анкары, Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель без раздумий садятся на стулья в позолоте. Тем временем Урсула фон дер Ляйен стоит, не зная, где ей присесть, и говоря “эм”, машет коллегам. В итоге, стула ей так и не досталось: взамен председателю Еврокомиссии предоставили бежевый диван.

К слову, то самое “эм” от Урсулы фон дер Ляйен теперь стало своего рода термином. Как написал в Twitter глава делегации законодательного органа в совместном Европейско-турецком парламентском комитете Сергей Лагодинский, “эм” означает, что не такими должны быть отношения Турции и ЕС.

Позже в Еврокомиссии объяснили: по протоколу, отношение к президентам Европейского совета и Комиссии должно быть равным. А казус произошел, так как департамент протокола Еврокомиссии в этот раз не участвовал в поездке из-за коронавирусных ограничений.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взволновал сеть своим заявлением во время парада в Баку. Турецкий лидер на параде сказал "Да святится сегодня душа Энвер-паши". Стоит отметить, что Энвер-паша является одним из организаторов Геноцида армян 1915 году.