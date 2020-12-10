Эрдоган разозлил армян претензиями на Ереван: что он заявил на параде в Баку

10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взволновал сеть своим заявлением, во время парада в Баку.

Об этом сообщил в Телеграме Сергей Мелконян.

По его словам, турецкий лидер на параде в Баку сказал "Да святится сегодня душа Энвер-паши".

Стоит отметить, что Энвер-паша является одним из организаторов Геноцида армян 1915 году.

В то же время Эрдоган в Баку говорил о важности роли президента РФ Владимира Путина в урегулировании конфликта в Карабахе.

Он также подчеркнул что у Турции "нет проблем с армянским народом" и она может "открыть двери для Армении", так как желает мира в регионе.

При этом Эрдоган видит возможность создания платформы из шести стран (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран). Отметим, что ранее Ильхам Алиев заявил о необходимости сформировать новую платформу сотрудничества в регионе, к которой "может быть привлечен и Ереван, если сделает выводы из войн".

Напомним, что в столице Азербайджана Баку 10 декабря проходил парад в честь освобождения от оккупации Нагорного Карабаха.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему Турция отказалась вакцинировать своих граждан от коронавируса вакциной из РФ? - причины.