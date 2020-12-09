Турция отказалась применять на своих гражданах российскую вакцину от коронавируса

Турция отказалась от покупки российской вакцины "Спутник-V" против коронавируса, поскольку она не достаточно зарекомендовала себя и не была достаточно проверена на практике.

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что местное правительство уже к весне планирует вакцинировать 50 миллионов граждан.

"Россия не смогла этого выполнить (провести надлежащую лабораторную практику, - Авт.). Таким образом, ни ВОЗ, ни мир не смогли купить эту вакцину. Мы также не можем получить лицензию на эту вакцину. Поэтому это вне наших интересов", - цитирует издание слова министра здравоохранения Фахреттина Коджи.

При этом, сам Коджа не уточнил, о какой именно российской вакцине шла речь, но Турция говорила о проведении III фазы испытаний "Спутник-V", первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на переговоры по поставкам вакцины предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Турцию, Реджеп Тайип Эрдоган все же выбрал более дорогую вакцину от партнеров из Китая.