Большинство немцев готовы прививаться Спутником V, если вакцину одобрят в ЕС - соцопрос

Большая часть населения Германии готова привиться вакциной из РФ "Спутник V" в случае ее допуска к применению в ЕС.

Об этом 8 апреля сообщалось в результатах опроса, проведенного институтом YouGov.

Согласно данным исследования:

55% опрашиваемых были не против вакцинации препаратом из РФ,

19% отвергали такую возможность,

14% не определились,

12% вообще отказались от вакцинации.

В самом опросе приняли участие 600 человек.

Самым большим доверием немцев пользуется вакцина BioNTech / Pfizer.

Ранее в Еврокомиссии не планировали заключать договор о поставках "Спутника" в ЕС, но 7 апреля власти Баварии сообщили о намерении купить 2,5 млн доз вакцины, что вызвало много критики среди политиков.

Стоит отметить, что РФ зарегистрировала "Спутник V" летом 2020, не пройдя 3 фазу исследований, что вызвало критику со стороны ученых многих стран. Но обнародованные позднее научные исследования подтвердили качество вакцины.

Напомним, что ранее исследователи из Оксфордского университета рассказали, как коронавирус влияет на мозг и возникновение расстройств.