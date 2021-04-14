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Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал

Военный атташе РФ устроил вечеринку в Латвии и показывал неприличные жесты соседям: в сети обсуждают скандал
07:43 Сегодня Телеграф DELFI

Военный атташе посольства РФ в Латвии Руслан Ушаков устроил в конце марта во дворе своего частного дома в Кенгарагсе (жилой район в южной части Риги) вечеринку с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности — участвовало порядка 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами.

Об этом сообщает во вторник, 13 апреля, латвийский информационный портал Delfi со ссылкой на фотографии очевидцев и полицию.

"Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым стражи закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям неприличные жесты, что было ими заснято", - говорится в заметке.

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В Муниципальной полиции Риги подтвердили, что 27 марта на адрес в Кергарагсе было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение ограничений по Covid-19. На первый вызов в итоге первой приехала Госполиция, а на второй, примерно через час — уже полиция самоуправления. Оба экипажа осмотрели двор частного дома и никого, кроме членов домохозяйства, не выявили.

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"Однако свидетели указывают, что полиция не входила в дом, где укрылись остальные участники вечеринки. По окончании отдыха они разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами", - говорится в заметке.

13 апреля Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному посольства России в этой стране Вадиму Васильеву, который после отъезда посла РФ выполняет обязанности руководителя диппредставительства.

В МИД назвали такие действия неприемлемыми представителя посольства РФ, а Васильев ответил, что этот случай не останется без внимания.

Большинство прокомментировавших эту информацию высказались в том ключе, что нужно выслать такого "дипломата" из страны, а также отметили низкий уровень его культуры.

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Однако некоторые встали на защиту россиянина и начали оскорблять латышей и Латвию.

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Как сообщалось, в марте российские дипломаты попали в скандал во Франции: водитель консула РФ в Страсбурге организовал ОПГ, воровавшую велосипеды, которые они прятали на территории консульства России, а затем там же и продавали.

в 2018 году российские дипломаты попались на контрабанде крупной партии кокаина. Тогда в посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина.

В том же году полиция Бельгии перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, маркированых логотипом российской политической партии "Единая Россия".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 329

Все по теме:

Россия, МИД, Рига, Латвия, Вечеринка, Военный атташе, Руслан Ушаков.
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