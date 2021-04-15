Греция готова принимать украинских туристов уже с 14 мая: названы условия

Украинские туристы в мае смогут посетить Греческую республику. Свои границы страна откроет с 14 числа.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

С 14 мая страна откроет границы для ряда стран вне Шенгенской зоны. Тем не менее, украинцам необходимо будет соблюсти ряд условий для свободного посещения этого средиземноморского государства.

Так, украинцы должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинскими властями.

"Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать также и другие вакцины", - заявил чиновник.

Сейчас в Греции не исключают вариант замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген. Вполне вероятно, что до 14 мая эти изменения будут утверждены официально. Также, граждан Украины будут выборочно тестировать на коронавирус в аэропортах. Детей до 5 лет все эти ограничения касаться не будут.

Напомним, 1 апреля Кипр дал добро на приезд туристов с Украины на свою территорию.