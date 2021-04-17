Трое умерли: в популярной диетической добавке нашли сальмонеллу

В Дании произошла вспашка сальмонеллы. Умерло уже три человека.

Об этом сообщает Датское агентство здравоохранения. По его информации инфекция поразила 33 человека. Госпитализировали в больницу 19 пациентов в возрасте от двух до 92 лет, пишет BBC.

Как выяснилось, все, кто пострадал от инфекции, принимали в пищу капсулы из шелухи псиллиума марки Husk. Это диетическая добавка, благотворно влияющая на работу кишечника. Партия уже отозвана производителем Orkla Care. По словам Луизы Мюллер из Датского государственного института сывороток, это первый случай, чтобы лекарственный препарат на травах вызвал вспышку сальмонеллы.

Отметим, что бактерии сальмонеллы могут присутствовать в сыром или недоваренном мясе, яйцах и ряде других пищевых продуктов. У пациентов наблюдается жар, диарею, боль в животе и рвоту. В особых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

Напомним, год назад в курятине, попавшей в Украину с территории Польши, обнаружили сальмонеллу. Опасный продукт также поступил и на рынок Литвы.