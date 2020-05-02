Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

В Николаевской области в импортной курятине обнаружили сальмонеллу

В Николаевской области в импортной курятине обнаружили сальмонеллу
14:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:В Украину завезли импортную курятину с сальмонеллой.

В Украину завезли четверти курятины с сальмонеллой. Об этом сообщило Управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области, передает УНН.

Речь идет о продукции польского производства (farmer - Hanna i Marcin Śliwińscy Sp. Jawna Kozielsk, Kuczbork; produser - Zaklady Miesne Czaplicki Sp. Z oo, № PL 14134304 WE, Mlawa; manufacture - Cedrob SA, № PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów; storage - AMP Logistyka Sp zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk), которая прибыла в Литву и Украину.

"Согласно статье 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов "операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах. В случае выявления указанной выше продукции в обращении, просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Противоэпидемические мероприятия: Инспекторы Госпотребслужбы начали проверять рынки

Как известно, ранее сальмонеллу обнаруживали в курятине "Гавриловские цыплята" производства "Агромарс".

Также сообщалось, что суд закрыл птицефабрику "Агромарс" ("Курганский бройлер") под Харьковом из-за многочисленных нарушений пожаробезопасности. Решение суда в настоящее время на исполнении в ГИС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николаевская область, Курятина, Сальмонелла, Госпродпотребслужба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь