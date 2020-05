В Николаевской области в импортной курятине обнаружили сальмонеллу

Новости Украины:В Украину завезли импортную курятину с сальмонеллой.

В Украину завезли четверти курятины с сальмонеллой. Об этом сообщило Управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области, передает УНН.

Речь идет о продукции польского производства (farmer - Hanna i Marcin Śliwińscy Sp. Jawna Kozielsk, Kuczbork; produser - Zaklady Miesne Czaplicki Sp. Z oo, № PL 14134304 WE, Mlawa; manufacture - Cedrob SA, № PL 14023901 WE, Ujazdówek, Ciechanów; storage - AMP Logistyka Sp zoo, № PL 14201101 WE, Plonsk), которая прибыла в Литву и Украину.

"Согласно статье 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов "операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах. В случае выявления указанной выше продукции в обращении, просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее сальмонеллу обнаруживали в курятине "Гавриловские цыплята" производства "Агромарс".

Также сообщалось, что суд закрыл птицефабрику "Агромарс" ("Курганский бройлер") под Харьковом из-за многочисленных нарушений пожаробезопасности. Решение суда в настоящее время на исполнении в ГИС.