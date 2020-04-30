Противоэпидемические мероприятия: Инспекторы Госпотребслужбы начали проверять рынки

Новости Украины:Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала контроль рынков, проводя противоэпидемические мероприятия.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала контроль за соблюдением рынками требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями), и поручения Премьер-министра Украины от 27 апреля 2020 года №17721/0/1-20 Госпродпотребслужба начала работу по контролю за соблюдением агропродовольственными рынками противоэпидемических мероприятий, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 27 апреля 2020 года № 14 "О противодействии распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках", - говорится в сообщении.

Согласно решению правительства функционирование агропродовольственных рынков, как операторов рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", возможно исключительно при условии соблюдения требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

Кроме того, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина обеспечит проведение ежедневных внеплановых проверок соблюдения агропродовольственными рынками требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

Как сообщалось, 29 апреля на заседании Кабинета министров было принято решение об урегулировании вопроса работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина.

Контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.