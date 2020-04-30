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Криклий: УЗ и авиаперевозчики не планируют повышать цены на билеты

Криклий: УЗ и авиаперевозчики не планируют повышать цены на билеты
16:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В УЗ и украинских авиакомпаниях пока не планируют повышать тарифы на перевозки пассажиров.

АО "Укрзализныця" и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "Прямой".

"О пассажирских перевозках на железной дороге. Мы не говорим пока об увеличении цены, потому что действительно это чувствительная история. И никто не планирует поднимать стоимость... О авиаперевозках - так же", - сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли после карантина расти цены на пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки в Украине.

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По словам министра, сейчас в Мининфраструктуры работают над механизмами поддержки отечественных авиаперевозчиков. Криклий отметил, что кроме компенсации половины стоимости авиабилетов за эвакуационные рейсы, в ведомстве рассматривают также возможность помощи для выхода из кризиса.

"Я думаю, что мы найдем решение. И точно не стоит говорить об увеличении стоимости, потому что это отпугивает пассажиров, и авиаперевозчики не смогут на этом заработать", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины заявил, что ведомство разрабатывает механизмы компенсации за эвакуационные чартерные рейсы, которые украинские авиакомпании выполняли после остановки правительством пассажирских авиаперевозок. 

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14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину для иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. Для эвакуации украинцев из-за рубежа Мининфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел организовало ряд специальных рейсов. К выполнению этих рейсов были привлечены украинские авиакомпании. 23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам выезжать из Украины с туристической целью с 24 марта. 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения. Новые эвакуационные рейсы Украина начала выполнять с 27 апреля.

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Украина, Укрзализныця, Цены, Билет, Авиаперевозчики.
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