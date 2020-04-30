Криклий: УЗ и авиаперевозчики не планируют повышать цены на билеты

Новости Бизнеса:В УЗ и украинских авиакомпаниях пока не планируют повышать тарифы на перевозки пассажиров.

АО "Укрзализныця" и украинские авиакомпании пока не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "Прямой".

"О пассажирских перевозках на железной дороге. Мы не говорим пока об увеличении цены, потому что действительно это чувствительная история. И никто не планирует поднимать стоимость... О авиаперевозках - так же", - сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли после карантина расти цены на пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки в Украине.

По словам министра, сейчас в Мининфраструктуры работают над механизмами поддержки отечественных авиаперевозчиков. Криклий отметил, что кроме компенсации половины стоимости авиабилетов за эвакуационные рейсы, в ведомстве рассматривают также возможность помощи для выхода из кризиса.

"Я думаю, что мы найдем решение. И точно не стоит говорить об увеличении стоимости, потому что это отпугивает пассажиров, и авиаперевозчики не смогут на этом заработать", - подчеркнул Криклий.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины заявил, что ведомство разрабатывает механизмы компенсации за эвакуационные чартерные рейсы, которые украинские авиакомпании выполняли после остановки правительством пассажирских авиаперевозок.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину для иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное. Для эвакуации украинцев из-за рубежа Мининфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел организовало ряд специальных рейсов. К выполнению этих рейсов были привлечены украинские авиакомпании. 23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам выезжать из Украины с туристической целью с 24 марта. 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения. Новые эвакуационные рейсы Украина начала выполнять с 27 апреля.