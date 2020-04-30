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Вывод энергосистемы Украины из кризиса: Минэнерго разработало комплекс шагов

Вывод энергосистемы Украины из кризиса: Минэнерго разработало комплекс шагов
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Минэнергетики планирует заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа".

Министерство энергетики и защиты окружающей среды для вывода энергосистемы из кризиса планирует заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды по итогам первого заседания Антикризисного энергетического штаба с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

"Одним из ключевых наших вызовов, на котором надо было сосредоточить внимание еще в прошлом году, является стремительное неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики в рамках устаревшей модели "зеленого" тарифа. К сожалению, время было утеряно, и за прошлый год такая мощность возросла почти втрое. Быстрый рост продолжился и в текущем году. Высокий «зеленый» тариф создает значительную финансовую нагрузку на рынок электрической энергии. Кроме того, это негарантированное производство, которое очень трудно регулировать системе", - подчеркнула и.о. министра Ольга Буславец.

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По ее мнению, физическая разбалансированность энергетической отрасли возникла, в частности, из-за уменьшения потребления электроэнергии с октября прошлого года в результате теплой зимы и карантинных мер; импорта электроэнергии из Беларуси и России, поставки из которой составляли примерно 5 млрд гривень; накопления на складах шахт и ТЭС чрезмерного количества угля, на который нет спроса; роста генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы.

Финансовая разбалансированность возникла из-за избыточного объема электроэнергии и искусственных административных ограничений, что исказило ценообразование на рынке электроэнергии и привело к убыточной работе энергогенерирующих предприятий.

В итоге это привело к тому, что ГП "Гарантированный покупатель" задолжало предприятием по ВИЭ 7,5 млрд гривень, Энергоатома - 4 млрд грн. В свою очередь, "Гарантированный покупатель" и АЭС не получили от Укрэнерго 11,1 млрд гривень, а "Укрэнерго" от потребителей и электропоставщиков - 5,3 млрд гривень.

При этом ТЭС последние 6 месяцев закончили с убытками 3,1 млрд гривень, а гидроэлектростанции не получили от Укрэнерго и "Гарантированного покупателя" 650 млн гривень.

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Чтобы исправить ситуацию, Министерство энергетики и защиты окружающей среды уже утвердило новый Прогнозный баланс электрической энергии на 2020 год и разработало ряд дальнейших шагов.

Речь идет об инициированных Минэкоэнерго заключениях меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановке строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переходе на конкурентную систему поддержку (аукционы).

Кроме того, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями, планируется предоставить оператору системы передачу права бесплатных ограничений «зеленой» генерации в течение определенного количества часов. В то же время условия реструктуризации, как и продолжительность таких ограничений, будут согласованы с инвесторами во избежание рисков арбитражей.

Среди следующих шагов в Минэкоэнерго называют просмотр топливного баланса Украины на основе обновленного баланса электрической энергии, чтобы определить количество угля, которое реально потребляет ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2-5 лет.

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Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения.

"Среди неотложных мер - принятие трех законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 млрд гривень, которая сформировалась в старой модели рынка, направить по 700 млн гривень высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС, а также - направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков", - отметили в министерстве.

Кроме того, планируется пересмотр финпланов государственных компаний и инвестиционных программ. Также планируется предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей, которые позволят сбалансировать энергетическую систему. 

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Отмечается, что участники заседания приняли за основу проект решения Антикризисного энергетического штаба и договорились в однодневный срок предоставить свои предложения и дополнения.

Как сообщалось, первое заседание Антикризисного энергетического штаба состоялось 29 апреля. В штаб вошли более 30 представителей заинтересованных ЦОИВ, энергогенерирующих компаний, угольной отрасли, профсоюзов, народные депутаты.

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Украина, Кризис, Минэнерго.
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