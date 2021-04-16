В Латвии отправили под суд экс-президента мотоклуба, воевавшего за боевиков "ДНР"

В Латвии будут судить бывшего директора мотоклуба Ивара Келли, подозреваемого в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов. Прокуратура просит дать подсудимому пять лет лишения свободы, хотя максимальный срок за подобное преступление в Латвии это 10 лет.

Судебное заседание назначено на 23 апреля, сообщает портал Delfi.

В ходе предыдущих заседаний приемный сын Келли отказался от своих бывших показаний. По его словам, приемный отец никогда не высказывал пророссийские или прокремлевские взгляды. Поэтому он не верит, что папа мог поехать воевать в ОРДЛО,

А вот по мнению обвинения, Келли воевал в Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года. Он якобы служил в составе разведывательно-диверсионной группы. Также у обвинения имеется видео парада 9 мая 2015 года в оккупированном Донецке. На кадрах присутствует человек очень похожий на латыша.

Напомним, в России отпустили задержанного гражданина Латвии Бенеса Айо "Черного Ленина", обвиняемого в участии в войне против Украины на стороне террористов.