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Новый удар по пропаганде: Латвия запретила еще ряд российских каналов

Новый удар по пропаганде: Латвия запретила еще ряд российских каналов
12:03 Сегодня Телеграф

Власти Латвии значительно расширили список российских телеканалов, которым запрещено вещание на территории страны. Поводом стало невозможность определить их представителя на территории страны.

"Сегодня утром (9 февраля) Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил запретить в Латвии ретрансляцию 16 каналов, в том числе "REN TV Baltic" и "NTV Mir Baltic". Решение было принято потому, что вообще не было возможности получить информацию о том, что кто-то будет представлять эти программы в Латвии", - сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.

 

Таким образом, нет особы, которая могла бы от имени владельца  каналов дать согласие на распространение программ. В свою очередь, в NEPLP  заявляют, что сами владельцы каналов также не изъявили желание продолжить распространение программ на территории Латвии, пишет delfi.lv.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Напомним, ранее латышские власти поставили под запрет просмотр российских нелегальных телеканалов. За пользование услугами “подпольных” операторов спутникового вещания будет накладываться штраф.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Санкции, Латвия.
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