Убивал, насиловал и грабил: в Эстонии вышел на свободу пожизненно осужденный, которого посадили еще при Союзе

В Эстонии условно досрочно вышел на свободу пожизненно осужденный 61-летний Олег Пятницкий - убийца, вор и насильник, который попал в тюрьму еще в СССР и провел там более половины своей жизни.

По информации эстонского портала Err.ee, посадили Пятницкого в далеком 1983-м. Тогда ему дали 4 года за грабеж, а два года спустя его признали виновным в преступлениях, которые он совершил уже будучи за решеткой: в убийстве, краже, изнасиловании, "удовлетворении половой страсти неестественным способом" и хулиганстве. 15 лет тюрьмы не остановили мужчину: он убил еще одного сокамерника, после чего Пятницкого приговорили к смертной казни. Но после развала Союза в 1993-м году суд изменил меру наказания на пожизненное заключение.

Однако в 2002-м поведение преступника изменилось. Дескать, Пятницкий стал "безупречным" осужденным, участвовал в соцпрограммах, прошел языковое обучение и искренне раскаялся в содеянном.

Учитывая множество характеристик и прошения мужчины, суд постановил выпустить его по УДО на свободу с испытательным сроком в 7 лет. Пятницкому нельзя будет употреблять алкоголь и без предварительного разрешения покидать территорию Эстонии. Кроме того, в течение первых 10 месяцев он будет находиться под электронным надзором, также он обязан участвовать в социальной программе, призванной помочь его адаптации в обществе. Если мужчина хоть как-то оступиться, вернется отбывать пожизненное наказание.

Напомним, в Москве к двум годам колонии общего режима приговорили оператора ФБК Павла Зеленского, который фигурировал в деле о призывах к экстремизму.