Российский суд приговорил Зеленского к двум годам колонии за два твита: подробности

В Москве к двум годам колонии общего режима приговорили оператора ФБК Павла Зеленского, который фигурировал в деле о призывах к экстремизму.

Как сообщают росСМИ, мужчина выразил в Твиттере свое отношение ко власти в России, назвав президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина "ублюдками, недостойными жизни".

Известно, что дело рассматривали в особом порядке: без исследования доказательств. Призывы к экстремизму узрели в двух твитах Зеленского. Так, в одном из них интернет-пользователь высказался о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной.

"Давайте ******* (бить) эту недовласть", - написал Павел Зеленский.

Второй твит, который дал ход уголовному делу, - "Я ненавижу вас, путин, песков, володин, и прочие мрази, вы стоите за этим. Можете считать мои слова призывом, но вы с**а ублюдки недостойные жизни".

В суде Павел Зеленский полностью признал свою вину и отказался от адвоката, объяснив, что хочет таким образом смягчить приговор.

Напомним, в России вынесли приговор пранкеру из Украины, пытавшемуся рассказать правду о пожаре в ТЦ Кемерово.