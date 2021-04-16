Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев

Сегодня, 16 апреля, в России на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ замглавы министерства Александр Горовой заявил, что они намерены депортировать 152 тысячи украинцев.

Как сообщают российские СМИ, тысячи граждан Украины якобы пребывают в России нелегально, и до 15 июня они должны покинуть РФ. Отметим, что, помимо украинцев, в Российской Федерации "задержались" 332 тысяч граждан Узбекистана и 247 тысяч человек из Таджикистана.

Если эти люди не покинут страну добровольно, по словам Горового, правоохранители, исполняя указ президента, “подвергнут их наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

Напомним, стало известно, какие "звоночки" могут предшествовать полномасштабному вторжению российских войск в Украину, если на такой сценарий президент РФ Владимир Путин все же решится.