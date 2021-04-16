Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Встреча Зеленского и Макрона началась: о чем будут говорить президенты
Встреча Зеленского и Макрона началась: о чем будут говорить президенты
Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев
Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев
"Роскошь и комфорт на 100 гектарах": Навальный опубликовал расследование о любимой даче Путина (фото, видео)
"Роскошь и комфорт на 100 гектарах": Навальный опубликовал расследование о любимой даче Путина (фото, видео)

Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев

Путин придумал новую подлянку: из России выдворят более 150 тысяч украинцев
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф

Сегодня, 16 апреля, в России на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ замглавы министерства Александр Горовой заявил, что они намерены депортировать 152 тысячи украинцев. 

Как сообщают российские СМИ, тысячи граждан Украины якобы пребывают в России нелегально, и до 15 июня они должны покинуть РФ. Отметим, что, помимо украинцев, в Российской Федерации "задержались" 332 тысяч граждан Узбекистана и 247 тысяч человек из Таджикистана.

Если эти люди не покинут страну добровольно, по словам Горового, правоохранители, исполняя указ президента,  “подвергнут их наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

Напомним, стало известно, какие "звоночки" могут предшествовать полномасштабному вторжению российских войск в Украину, если на такой сценарий президент РФ Владимир Путин все же решится.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 192

Все по теме:

Депортация, Миграция, Владимир Путин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не помогает даже авиация: в РФ тушат деревню, куда прибывает военная техника для угроз Украине (видео)
02 Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
03 У России случился воздушный инцидент с разведывательным самолетом США: видео перехвата
04 Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
05 В Украине введут "особый" карантинный режим на майские праздники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечился от коронавируса, а победил рак: необычный случай произошел в Великобритании
Лечился от коронавируса, а победил рак: необычный случай произошел в Великобритании
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
Избил до смерти, расчленил и бросил в парке: во Львове раскрыли жуткое убийство женщины (видео)
В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
В Грузии в банке захватили заложника: последние новости и данные о захватчике
Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель
Никакой дружбы трех: назван главный месседж переговоров Зеленского с Макроном и Меркель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь