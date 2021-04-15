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Четверг, 15.04.2021
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Стало известно, на какие "подвиги" может пойти Путин перед реальным вторжением в Украину

Стало известно, на какие "подвиги" может пойти Путин перед реальным вторжением в Украину
21:07 Сегодня Телеграф

Стало известно, какие "звоночки" могут предшествовать полномасштабному вторжению российских войск в Украину, если на такой сценарий президент РФ Владимир Путин все же решится.

О них в комментарии "Гордону" рассказал американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Так, Россия может продолжить путь усиленной агрессии против Украины или даже проведет какой-то маневр, как введение "миротворцев" или замораживание переговоров.

"Путин может предпринять такие шаги перед прямым военным нападением", - заявил он.

Он не исключил, что санкции введенные в четверг, 15 апреля, президентом США Джо Байденом против России, могут поубавить энтузиазм Путина.  По мнению Вершбоу, эти меры могут убедить Путина "ослабить или приостановить свои военные тактики, чтобы избежать дополнительного ущерба для российской экономики".

"Русские говорят, что их не волнуют санкции, но если бы им было все равно, они не стали бы так часто требовать их отмены", – резюмировал дипломат.

Как сообщал "Телеграф", Россия продолжает провоцировать Украину, перекидывая войска в оккупированный Крым. Число военнослужащих северного соседа на полуострове увеличилось до 42 тысяч.

Также 13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, Александр Вершбоу, Вторжение в Украину, Обострение.
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