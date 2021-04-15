Под Симферополем заметили новую вереницу военной техники оккупантов (видео)

Российская Федерация продолжает провоцировать Украину, перекидывая войска в оккупированный Крым. Число военнослужащих северного соседа на полуострове увеличилось до 42 тысяч.

Такие цифры озвучил в среду, 14 апреля, на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает "Крым. Реалии".

"На сегодняшний день Россия увеличила свою военную мощь в Крыму до 42 тысяч военнослужащих", - заявил чиновник.

Оккупанты свели войска в наступательные формирования.

Киев вполне логично опасается полномасштабного вторжения в Украину с территории оккупированного Крыма. По словам чиновника, главные аэродромы полуострова – Гвардейское и Бельбек уже подготовлены для принятия стратегических бомбардировщиков дальнего действия.

Недавно telegram-канал "Инцидент Крым и Севастополь" показал новое видео переброски военной техники на полуостров.

Напомним, в интернете выложено десятки видео техники РФ, направляющейся на оккупированный полуостров.