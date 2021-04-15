Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море
Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море
Зеленский едет на встречу к Макрону: к переговорам может подключиться и Меркель
Зеленский едет на встречу к Макрону: к переговорам может подключиться и Меркель
В Украине стремительно дорожают продукты питания: как изменились цены за последнее время (инфографика)
В Украине стремительно дорожают продукты питания: как изменились цены за последнее время (инфографика)
"Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)
"Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)

Под Симферополем заметили новую вереницу военной техники оккупантов (видео)

Под Симферополем заметили новую вереницу военной техники оккупантов (видео)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

Российская Федерация продолжает провоцировать Украину, перекидывая войска в оккупированный Крым. Число военнослужащих северного соседа на полуострове увеличилось до 42 тысяч.

Такие цифры озвучил в среду, 14 апреля, на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает "Крым. Реалии".

"На сегодняшний день Россия увеличила свою военную мощь в Крыму до 42 тысяч военнослужащих", - заявил чиновник.

Оккупанты свели войска в наступательные формирования.

Киев вполне логично опасается полномасштабного вторжения в Украину с территории оккупированного Крыма. По словам чиновника, главные аэродромы полуострова – Гвардейское и Бельбек уже подготовлены для принятия стратегических бомбардировщиков дальнего действия.

"Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь

Недавно telegram-канал "Инцидент Крым и Севастополь" показал новое видео переброски военной техники на полуостров.

Путинских военных "притерли" на дороге под Севастополем (видео)

Напомним, в интернете выложено десятки видео техники РФ, направляющейся на оккупированный полуостров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 290

Все по теме:

Крым, Техника, Вторжение, Армия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
02 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
03 Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
04 Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)
05 Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
Ночь была горячей: ФСБшники устроили провокацию против украинских пограничников в Азовском море
Ночь была горячей: ФСБшники устроили провокацию против украинских пограничников в Азовском море
Больше половины регионов - &quot;красные&quot;: Минздрав обновил карантинную карту Украины
Больше половины регионов - "красные": Минздрав обновил карантинную карту Украины
&quot;В Вовкином фоткалась?&quot;: в сети отреагировали на фото Дорофеевой в трусах и гольфах
"В Вовкином фоткалась?": в сети отреагировали на фото Дорофеевой в трусах и гольфах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь