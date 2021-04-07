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Путинских военных "притерли" на дороге под Севастополем (видео)

Путинских военных "притерли" на дороге под Севастополем (видео)
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф

Российские оккупанты в Крыму попали в ДТП под Севастополем. Авария с участием военной техники произошла во вторник вечером, 6 апреля, не далеко от Севастополя.

Информацию о ДТП опубликовал telegram-канал " Автопартнер".

"Авария в селе Денисовка Крым. Урал с грузом заворачивал и задел Камаз. 06.04.2021 вечер", - отмечают авторы сообщения.

На видео можно увидеть, что под "грузом" имеется в виду российская военная техника, а именно БМД-4. Судя по видео никто из людей в результате аварии не пострадал.

Отметим, что в последнее время российские оккупанты усиленно переправляют военную технику на территорию аннексированного полуострова. В марте в сети Интернет появилось большое количество видео эшелонов с армейской техникой, направляющихся к границе с Украиной и в Крым. Один из последних роликов был записан 4 апреля в городе Канаш в Чувашской республике.

Кроме того, грузовики с военными номерами с заклеенными номерами и артиллерийские орудия появились вблизи российско-украинской границы Ростовской области.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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ДТП, Крым, Авария, Российская армия.
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