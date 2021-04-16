Чехи ради Украины усадили голого Путина на золотой унитаз (фото)

В Чехии у посольства Российской Федерации сегодня, 16 апреля, состоялась необычная акция протеста.

Активисты, требующие Россию освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального, а также "отстать" от Украины, усадили куклу, похожую на президента РФ Владимира Путина, на золотой унитаз.

Как сообщил в Facebook участник акции Антон Литвин, с помощью данного перформанса они хотят выразить поддержку россиянам, страдающим от путинского режима. По мнению Литвина, представители российской власти - "трагикомические персонажи, боящиеся собственного народа и окруженные извращенной роскошью, купленной на украденные деньги".

А в качестве символов "природы истинных правителей РФ" активисты избрали золотые унитазы и ершики.

Напомним, стало известно, сколько Владимир Путин заработал в 2020 году: до Зеленского ему далеко.