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Стало известно, сколько Владимир Путин заработал в 2020 году

Стало известно, сколько Владимир Путин заработал в 2020 году
18:39 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин отчитался о том, сколько заработал за прошлый год.

По информации росСМИ, в своей декларации Путин указал доход в размере 10 млн рублей (в гривневом эквиваленте - около 3,701 млн грн). Интересно, что глава правительства РФ Михаил Мишустин заработал почти в два раза больше Путина в 2020 году: его доход составил 19,85 млн рублей (около 7,3 млн грн). 

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский по документам заработал в пять раз больше российского коллеги. Так, согласно декларации, общий доход Зеленского составил 19 113 279 гривен за год, а его супруга Елена Зеленская в 2020 году заработала 3 634 548 гривен. Из документа стало известно, что за продажу дома в Иванковичах в Киевской области президентская чета получила 13,5 млн грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский под Новый год получил выше 4 миллионов гривен роялти от "Квартала 95".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Владимир Путин, Декларации, Владимир Зеленский, Михаил Мишустин.
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