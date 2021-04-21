После высылки российских дипломатов в Чехии задержали ряд соратников боевиков "ЛДНР"

Чешская полиция в Праге задержали не менее 5 человек во время ночных рейдов в связи с поездками в Украину.

Об этом сообщил Lidovky.

Задержанные граждане являются членами некоторых военизированных формирований.

Правоохранители подозревают задержанных в том, что они выезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов "ЛНР" и "ДНР" или планировали или организовывали такие поездки.

Также не исключено, что они контактировали с некоторыми депортированными российскими дипломатами. По имеющейся информации, как минимум пять человек должны были быть арестованы.

Напомним, что ранее между Чехией и РФ начался скандал, связанный с отправкой дипломатов РФ и обвинений Кремлю в теракте. В ответ Москве также объявили персонами нон-грата 20 чешских дипломатов, что также вызвало реакцию Праги.