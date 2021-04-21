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Бельгийский художник придумал "аквариум", заменяющий защитную маску от COVID-19 (фото и видео)

Бельгийский художник придумал "аквариум", заменяющий защитную маску от COVID-19 (фото и видео)
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф

Необычный вариант защиты от коронавируса придумал художник в Брюсселе. Мужчина носит на голове "аквариум"- мини-теплицу из плексигласа, которая установлена на его плечах, обхватывая его коконом в пузыре воздуха, очищенного различными растениями внутри.

Такая идея пришла в голову 61-летнему Алену Вершуерену еще 15 лет назад, во время пребывания в Тунисе, пишет rte.

После начала пандемии ковид он вновь вернулся к задуманному проекту.

В бельгийской столице, где маски для лица являются обязательными для сдерживания распространения Covid-19, его изобретение получило новую жизнь.

"Когда я впервые создал эти портативные оазисы, я хотел создать пузырь, в котором я мог бы запереться, чтобы отрезать себя от мира, если бы он нашел его слишком унылым, шумным или вонючим", - отметил Фершуерен.

Отметим, что у мужчины астма. Он считает, что такое приспособление ему поможет.

"Со временем я заметил, что люди подходят ко мне и разговаривают со мной. Эта изоляция стала в большей степени способом установления связи", - добавил он.

Напомни, бельгиец пришел в дом престарелых в костюме Санты и заразил 18 человек коронавирусом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Бельгия, Воздух, Художник.
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