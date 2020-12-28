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Санта-Клаус с коронавирусом «убил» 18 жителей дома престарелых (фото)

Санта-Клаус с коронавирусом «убил» 18 жителей дома престарелых (фото)
03:41 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Бельгия, в которой с начала осени сохранялась серьезная эпидемиологическая ситуация, решила сделать небольшое ограничение ослаблений накануне Рождества и Нового года. На радостях многие ивент-агентства начали активно организовывать мероприятия для поднятия праздничного настроения в предновогодний период.

Как пишет британская газета Daily Mail, около 18 жителей дома престарелых умерли от коронавируса после того, как к ним с визитом приехал инфицированный коронавирусом Синтаклаас (Святой Николай, Санта-Клаус - ред.). Дело произошло в муниципалитете Мол, расположенный в бельгийской провинции Антверпен.

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В общей сложности, человек, который должен приносить добро и радость, заразил 121 жильца и 36 сотрудников дома престарелых. Фотографии человека, одетого как Синтаклаас, появились две недели назад, и с тех пор он обвиняется в росте числа умерших в учреждении.

В доме престарелых утверждают, что тогда соблюдалось социальное дистанцирование, но человек в костюме Синтаклаас был изображен стоящим очень близко к пожилым жителям

Отмечается, что Синтаклаас заболел и дал положительный результат на Covid-19 через три дня после посещения дома престарелых. Это и побудило чиновников здравоохранения начать тестирование всех, кто живет и работает в учреждении.

Напомним, что в ЕС была одобрена первая вакцина от Covid-19. Какая ее стоимость - читайте здесь.

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Бельгия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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