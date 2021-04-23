Мужчина получал зарплату, не бывая на работе. Неладное заметили спустя 15 лет

В Италии сотрудника больницы обвини в 15-летнем пропуске работы при полной оплате труда.

Об этом сообщили BBC News.

По данным дела мужчина перестал ходить на работу в больницу Чаччо в южном городе Катандзаро в 2005 году.

На данный момент он находится под следствием по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением.

За все время работы ему заплатили 538 000 евро за те годы, когда он, как считается, не работал. Кроме него еще шестеро руководителей больницы находятся под следствием в связи с предполагаемым отсутствием на работе.

Данные аресты стали результатом длительного полицейского расследования прогулов и подозрений в мошенничестве в итальянском государственном секторе.

Полиция также обвинила его в том, что он угрожал своему менеджеру, чтобы тот помешал ей подать на него дисциплинарный протокол.

Этот менеджер позже ушел на пенсию, добавила полиция, и его продолжающееся отсутствие никогда не было замечено ни ее преемником, ни сотрудниками.

Напомним, что ранее врач из Сакраменто (штат Калифорния) включился на заседание суда по дорожному движению, где рассматривалось его дело, прямо из операционной.