Врач подключился к слушанию суда в Zoom во время проведения операции (видео)

Чреда нелепых ляпов с конференциями в Zoom продолжается. Врач из Сакраменто (штат Калифорния) Скотт Грин включился на заседание суда по дорожному движению, где рассматривалось его дело, прямо из операционной.

Об этом пишет BBC.

Во время включения, судья Гэри Линк уточнил удобно ли Грину сейчас говорить, на что тот ответил, что он может присутствовать на заседании, ведь с ним находится еще один хирург, который помогает ему с операцией.

Впрочем, судья заявил, что обеспокоен благополучием пациента и считает проведение судебного заседания в таких условиях "неуместным". После этого рассмотрение дела было перенесено на другую дату.

Медицинский совет Калифорнии заявил, что рассмотрит этот инцидент.

I don’t do med-mal but hot damn pic.twitter.com/fT97gafuko — Lawyer Cat* (@LawyerCat_) February 27, 2021

Как сообщалось, техасский адвокат Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе кота. Заседание проходило по видеосвязи в Zoom и юрист не разобрался с программным фильтром.

А конгрессмен-республиканец Том Эммер присоединился к слушаниям Комитета Палаты представителей по Zoom, но тоже не разобрался с настройками и влип в нелепую ситуацию.