Вблизи Парижа мужчина с ножом жестоко расправился с полицейской - нападавшего застрелили

Во французском городе Рамбуйе, что в 45 километрах от Парижа, в полицейском отделении убили сотрудницу полиции.

Как сообщает Le Figaro, нападение произошло около 14:20 по местному времени (15:20 по Киеву).

По предварительным данным, убийца несколько раз ударил полицейскую ножом в шею, отчего та умерла на месте.

Другой полицейский после этого смертельно ранил злоумышленника.

Установлено, что нападавший гражданин Туниса, он прибыл во Францию в 2009 году.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения, о мотивации преступника не сообщается.

К месту происшествия отправились глава МВД страны Жеральд Дрманен и премьер Жан Кастекс.

Как сообщалось ранее, в Пакистане произошел взрыв в одном из роскошных отелей из-за чего погибли 4 человека и еще более десяти получили ранения. Предполагается, что целью атаки был посол Китая, однако он в этот момент находился в другом месте.