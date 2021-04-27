"Вихрь мистраля": в Италии арестовано около сотни мафиози

Десятки человек были арестованы правоохранителями в административном центре южноитальянской области Апулия, в городе Бари. Действия силовиков проводилась против организованной преступности в регионе.

Таков результат операции "Вихрь мистраля", в рамках которой действовали спецподразделения полиции, карабинеры при координации местного Управления по борьбе с мафией. Основной целью силовиков стал могущественный мафиозный клан “Стришульо”. Аресты начались в понедельник утром, 26 апреля, пишет ansa.

Всего было арестовано 99 человек, 96 из которых отправлены в тюрьму. А еще троих поместили под домашний арест. Арестованных обвиняют в ряде преступлений, среди которых: принадлежность к мафии, торговля наркотиками, хранение оружия, вымогательства и нанесение тяжких телесных. В целом следствие изучает причастность к мафиозной структуре 147 итальянцев.

Расследование преступлений мафиози было начато еще в 2015 году.

Напомним, Папа Римский обвинил мафию в обогащении за счет пандемии коронавируса.