Эстония и Финляндия проложат "Балтийский Ла-Манш"

Финляндия и Эстония собираются соединить свои столицы железнодорожным тоннелем, проложенным под водами Финского залива. Поезда со скоростью до 200 км/ч смогут за полчаса преодолеть расстояние от Хельсинки до Таллинна.

Правительства обоих балтийских государства уже подписали соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций Эстонии. Согласно договору, страны намерены приступить к реализации двух транспортных проектов. Среди них магистраль Rail Baltica, которая должна соединить страны Балтии, и Западную Европу. Вторым же проектом и станет тоннель. Его включат в общеевропейскую транспортную сеть.

Для оплаты строительства государства планируют привлечь софинансирование Европейского Союза и частных инвесторов.

Тоннель будет построен в Финском заливе на глубине до 200 метров, а длина его составит 70 км. Планируется, что поезда со скоростью до 200 км/ч смогут за полчаса доставить пассажиров из одной столицы в другую. Построят тоннель примерно за 10-15 лет.

Напомним, в 2022 году Финляндия запустит самый крупный ядерный реактор в Европе.