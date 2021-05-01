Скачать
Суббота, 01.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украину доставили полмиллиона доз вакцины CoronaVac: что известно о китайском лекарстве
В Украину доставили полмиллиона доз вакцины CoronaVac: что известно о китайском лекарстве
Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)
Солдаты Вермахта на поздравлении к 9 мая: подробности скандальной истории в Житомире (фото)
Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО
Итоги дня 30 апреля: пресс-секретарь Зеленского увольняется, Антоненко вышел из СИЗО
На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП
На Тернопольщине младенца выкинули на мусорку: подробности шокирующего ЧП

Знаменитые поля тюльпанов в Голландии закрыты на карантин, но там можно "погулять" онлайн (фото и видео)

Знаменитые поля тюльпанов в Голландии закрыты на карантин, но там можно "погулять" онлайн (фото и видео)
05:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Цветочный сад Кекенхоф за пределами Гааги, который считается одной из крупнейших туристических достопримечательностей Нидерландов зацвел. Множество тюльпанов в самых разных тонах расцветают в разных уголках парка.

Об этом 29 апреля сообщили GMA News Online.

Поскольку парк будет закрыт на карантин, только единицы смогут увидеть миллионы тюльпанов цветущих на полях.

"Кекенхоф открыт только 8 недель в году, с конца марта до середины мая", — сказал управляющий директор Барт Симеринк. По его словам, учитывая ситуацию с пандемией вероятно парк заработает со средины мая, но тюльпанов уже не будет.

До пандемии цветочный сад ежегодно привлекал около 1,5 миллиона посетителей, большинство из которых были из-за границы. 

Тем не менее парк пытается поддерживать определенный доход и внимание с помощью онлайн-трансляций и телевизионных программ.

На этой неделе появился краткий луч надежды, поскольку 28 апреля правительство Нидерландов впервые за несколько месяцев немного ослабило меры изоляции, несмотря на высокий уровень инфицирования и госпитализаций.

Несмотря на это красотами парка можно насладиться просматривая фото и видео:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Keukenhof (@visitkeukenhof) 

Напомним, что ранее "Телеграф" собрал подборку из ТОП-10 цветов, которые размножаются самосевом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

Все по теме:

Голландия, Нидерланды, Цветы, Тюльпаны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мендель "съели" и могут "съесть" её преемника": почему увольняется пресс-секретарь Зеленского и кто должен её заменить
02 У Зеленского резко отреагировали на марш в честь СС "Галичина" в Киеве
03 "Без Мендель будет скучно. Je suis Mendel!": реакция соцсетей на отставку пресс-секретаря Зеленского
04 В Харькове посетитель буфета открыл стрельбу: два человека в больнице (фото, видео)
05 Прорыв в борьбе с депрессией: найдено лекарство, не вызывающее галлюцинаций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Власти столицы Индии взволнованы: в городе скоро негде будет сжигать тела жертв Covid-19
Власти столицы Индии взволнованы: в городе скоро негде будет сжигать тела жертв Covid-19
У Зеленского резко отреагировали на марш в честь СС &quot;Галичина&quot; в Киеве
У Зеленского резко отреагировали на марш в честь СС "Галичина" в Киеве
Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ
Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ
Какой праздник 1 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь