Знаменитые поля тюльпанов в Голландии закрыты на карантин, но там можно "погулять" онлайн (фото и видео)

Цветочный сад Кекенхоф за пределами Гааги, который считается одной из крупнейших туристических достопримечательностей Нидерландов зацвел. Множество тюльпанов в самых разных тонах расцветают в разных уголках парка.
Об этом 29 апреля сообщили GMA News Online.
Поскольку парк будет закрыт на карантин, только единицы смогут увидеть миллионы тюльпанов цветущих на полях.
"Кекенхоф открыт только 8 недель в году, с конца марта до середины мая", — сказал управляющий директор Барт Симеринк. По его словам, учитывая ситуацию с пандемией вероятно парк заработает со средины мая, но тюльпанов уже не будет.
До пандемии цветочный сад ежегодно привлекал около 1,5 миллиона посетителей, большинство из которых были из-за границы.
Тем не менее парк пытается поддерживать определенный доход и внимание с помощью онлайн-трансляций и телевизионных программ.
На этой неделе появился краткий луч надежды, поскольку 28 апреля правительство Нидерландов впервые за несколько месяцев немного ослабило меры изоляции, несмотря на высокий уровень инфицирования и госпитализаций.
Несмотря на это красотами парка можно насладиться просматривая фото и видео:
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Напомним, что ранее "Телеграф" собрал подборку из ТОП-10 цветов, которые размножаются самосевом.