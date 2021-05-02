Самая большая угроза безопасности: страны G7 могут выступить против России единым фронтом

Главы МИД стран "Большой семерки" (G7) намерены обсудить создание механизма противодействия российской и китайской пропаганде.

Об этом рассказал глава внешней дипломатии Великобритании Доминик Рааб, пишет Reuters.

По его словам, "механизм быстрого опровержения" необходим для того, чтобы в случае появления дезинформации можно было дать не только индивидуальное, но и коллективное опровержение фейков, а также рассказать правду не только жителям страны, против которой этот фейк направлен, но и жителям России и Китая.

Рааб сказал, что некоторые барьеры между "Большой семеркой" и другими странами-единомышленниками необходимо разрушить, чтобы появилась более широкая сеть союзников, отстаивающих принципы открытого рынка и демократичных ценностей.

Службы безопасности США, Британии и стран Европы заявляют, что РФ и КНР сеют недоверие на Западе, распространяя дезинформацию о выборах или распространяя ложь о вакцинах от COVID-19.

В России отрицают любое свое влияние за пределами своих границ и утверждает, что Запад "охвачен антироссийской истерией". Китай в свою очередь характеризует Запад, как "хулигана с постимперским мышлением".

Как сообщалось ранее, в КНДР обвинили президента США в совершении "очень большой ошибки" и пригрозили "очень серьезной ситуацией".