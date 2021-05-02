Большая ошибка: у Ким Чен Ына пообещали поставить Байдена "в очень сложную ситуацию"

Северная Корея в воскресенье, 2 мая, предупредила, что Соединенные Штаты столкнутся с "очень серьезной ситуацией", потому что президент США Джо Байден "совершил большую ошибку", назвав КНДР угрозой безопасности и продемонстрировав свое намерение проводить по отношению к ней враждебную политику.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Северной Кореи Квон Чон Гуна (Kwon Jong Gun).

На прошлой неделе Байден в своем первом обращении к Конгрессу назвал ядерные программы Северной Кореи и Ирана "серьезной угрозой безопасности Америки и мировой безопасности" и сказал, что он будет работать с союзниками для решения этих проблем с помощью дипломатии и жесткого сдерживания.

"Его заявление четко отражает его намерение продолжать проводить враждебную политику в отношении КНДР, как это делали США на протяжении более полувека", - говорится в заявлении северокорейского чиновника.

"Несомненно, главный руководитель США допустил большую ошибку в свете современной точки зрения", - сказал Гун. "Теперь, когда лейтмотив новой политики США в отношении КНДР стал ясен, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации".

При этом северокорейский чиновник не уточнил, какие шаги предпримет КНДР, и его заявление можно рассматривать, как попытку оказать давление на администрацию Байдена, формирующую свою политику в отношении Северной Кореи.

Также в воскресенье неустановленный представитель министерства иностранных дел Северной Кореи пообещал решительно и отдельно отреагировать на недавнее заявление Госдепартамента США о том, что он будет настаивать на поощрении привлечения к "ответственности режима Кима" за его "вопиющую ситуацию с правами человека". Он назвал это заявление подготовкой к "тотальной битве с нами".

Как сообщалось, в начале апреля стало известно, что КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио.