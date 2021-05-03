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В Европе "накрыли" одну из серьезнейших в мире порносетей для педофилов

В Европе "накрыли" одну из серьезнейших в мире порносетей для педофилов
17:22 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Немецкие правоохранители арестовали троих мужчин, а их четвертого подельника уже арестовали в Парагвае по обвинению в управлении одной из самых крупных в мире онлайн-сетей, распространяющих изображения сексуального характера с детьми.

Об этом 3 мая сообщили BBC News.

Международная операция при участии правоохранителей была нацелена на платформу "Даркнета" под названием "Boystown".

По информации официальных лиц в группе было более 400 тысяч зарегистрированных пользователей. С их слов, на ряде некоторых изображений были запечатлены самые серьезные случаи сексуального насилия над маленькими детьми.

Отметим, "Даркнет" - это область Интернета, недоступная для основных поисковых систем.

Расследованию помогали правоохранители Нидерландов, США, Канады, Швеции и Австрии под руководством Германии.

По данным полицейского агентства "Европол ЕС", несколько связанных сайтов чатов о педофилах в темной сети также были ликвидированы.

Троих мужчин, которых задержали в средине апреля подозревают в курировании сети педофилов: одному из мужчин 40 лет, он из Падерборна, другой возрастом 49 лет из района Мюнхена, третий мужчина 58 лет из Северной Германии, который проживал в Южной Америке в течение несколько лет и был задержан в Парагвае на основании международного ордера и экстрадирован в Германию.

Четвертым подозреваемым является 64-летний пенсионер из Гамбурга, который, как утверждают, был одним из самый активных членов группы, написавшим более 3,5 тыс. сообщений.

Напомним, что ранее в анонимном онлайн-дневнике на сайте "Мені здається" в насилии над собой признались мужчины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Германия, Интернет, Сеть, Педофил.
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