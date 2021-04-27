Когда жертвы насилия – мужчины: каково снять штаны перед классом и почему на работе лучше, чем дома?

В обществе традиционно считается, что подвергаются насилию, страдают, мучаются и оказываются в безысходном положении именно девочки, девушки, женщины. Ну а мужчина, по общепринятому мнению, – всегда тиран, обидчик, насильник, или, как модно нынче говорить, – абьюзер, который делает невыносимой жизнь другого человека. Например, в различных своих трудностях обвиняет партнера, контролирует каждый его шаг, действие, постоянно его критикует, в зависимости от настроения может быть щедрым и ласковым или жестоким и беспощадным... Но если женщина жалуется на отца, отчима, мужа, сожителя – то, в основном, рассчитывает на поддержку и получает ее.

Мужчинам жаловаться на матерей и жен не с руки: это еще больше унизит их собственное достоинство, уязвит самолюбие и, скорее всего, вызовет смешки и язвительные подколки, и уж точно не добавит уважения окружающих. Потому представители сильного пола предпочитают молчать и о своих детских душевных и физических травмах, и проблемах реального времени. Да еще и устное народное творчество добавляет карикатурности реально драматической ситуации, рисуя яркий образ хозяйки дома со сковородкой наизготовку или в воинственной позе "руки в боки".

Потому на сайте "Мені здається" – в анонимном онлайн-дневнике, созданном для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия, мужских исповедей не больше, чем пальцев на паре рук. Прочитайте несколько из них – без злорадства и чувства мести. Ведь любой мальчонка, не знавший в детстве любви и ласки, заботы и поддержки, не получив примера взаимно уважительных отношений в семье, не сможет в полной мере воплотить их в жизнь, создав свою "ячейку общества". Вырастет паренек, а вместе с ним вырастут и его маленькие детские проблемы. И тогда он, скорее всего, станет если не агрессором по отношению к близким, то безропотной жертвой...

Не идет математика – снимай штаны!

– "Я выпускник одной школы-интерната, которая считалась лучшей как в городе, так и в области. Эта ситуация случилась много лет назад, но воспоминания о ней до сих пор вызывают стыд и непроизвольные слезы. Я учился тогда во 2-м классе. Математика – для многих сложный для понимания предмет, хотя мне она давалась легко. В тот день мы изучали новую тему, которая оказалась сложной для понимания, но учительница решила, что мы намеренно не хотим понять, что и как. Поэтому она вызвала всех нас к доске, за партами остались сидеть первоклассники. То, что она сказала сделать дальше, было очень странным и непонятным. Она приказала нам спустить школьные брюки. Мы начали переглядываться между собой, тогда она начала кричать, чтобы мы полностью сняли штаны с нижним бельем. Пока все стояли и ждали, что она передумает, я с перепугу снял все.

Когда она это увидела, то сказала, что я могу вернуться за парту. А потом сказала, что другие могут тоже сесть на свои места, благодаря мне, потому что я выполнил приказ. Уверен, что мало кто из одноклассников помнит эту ситуацию, но мне она просто запомнилась и внушила страх ошибаться на уроках. И самое страшное, что ты не мог пойти и рассказать это другим взрослым, потому что тебе или бы не поверили, или бы наказали за длинный язык".

Хотя времена те уже прошли, но жизнь детей в подобных заведениях имеет множество ужасных историй, в которые иногда трудно поверить.

Так воспитывают "настоящих" спортсменов?

– "Мне было 14, когда я пришел в секцию греко-римской борьбы. Поначалу было даже интересно, но позже оказалось, что существуют так называемые "старшие" – парни, которые старше на 3-4 и более лет. И таких поколений было примерно 4 (старшие старших, старшие, мы и младшие). Каждое поколение могло угрожать нижестоящим.

В случае какой-либо вины со стороны "младших", "старшие" "пробивали лаптей" – брали кед или борцовок и били по оголенной ягодице, после чего оставались гематомы и синяки. Так могло быть, например, если не сходил в магазин за водой или отказался от того, чтобы "старшой" тренировал на тебе броски.

В какой-то период эти старшие стали ломать уши младшим, под предлогом: "поломанные уши – это круто". Вдавливали ухо в мат и прокручивали голову, после чего ушной хрящ мог треснуть. Двум моим друзьям сломали. Мне тоже так делали: ухо посинело, слегка надломалось. Тренер при этом лежал и все это наблюдал, а после проделок старших дал совет "приложить ухо к чему-то холодному".

Какие-то старшие рассказывали истории со спортинтернатов и уверяли, что там все еще хуже. Были игры "следователи – преступник", в котором "преступника" избивали. Или нужно было спрятаться от старшого, а если он тебя находит, то тоже бьет. Или темная комната: свет выключен и в ней просто все "махаются". Или беговые жестокости: если тебя догоняет последний человек, который стартует на 3 минуты позже, – у него в руках спортивный жгут и он вправе бить всех перед собой. Один знакомый хотел сбежать оттуда, он плакал оттого, что там происходит.

Был еще так называемый нацвай – трава, которую "старшие" закидывали за нижнюю губу и якобы расслаблялись. Мне много раз предлагали – повезло, что отказывался.

Это был маленький мирок, в котором такие вещи считались нормальными, оправданными, ведь это борцовское "воспитание" – старшие все правильно делают. Мне было очень напряжно посещать тренировки, в голове возникали молитвы, чтобы тот или иной старшой не пришел. Я это никому не рассказывал, даже родителям. Через 3 года я поступил в институт, уехал в другой город и больше не посещал ту секцию. Прошло уже немало времени и все уже в порядке, просто нахлынуло и хочу, чтобы люди знали, что такое было".

Племянник-сирота стал "мальчиком для битья"

– "Мне было 3 года, когда умерла мама. Меня забрала мамина сестра, усыновила, и я жил у нее. В 5 лет я назвал ее "мама", но через несколько лет, когда мне было 8, она начала меня бить, избивать и стебаться: опоздал домой на 10 минут, когда гулял на улице, – в угол и на соль, 1-2 часа постою, потом сажусь уроки делать. Получил "2" в школе – била по голове и резиновым шлангом по жопе... А дальше еще жестче.

Мне 12 лет (побои продолжались, только в ужасно грубой форме). Я прихожу из школы, тетка (мама) в плохом настроении, потому что ей испортили его на работе, сажусь за уроки писать реферат (написал случайно криво слово) – сначала била по голове и тыкала пальцами, мол, что наделал, если опять сделаю ошибку будет хуже (в тот момент я ужасно плакал) и так вышло, что я сделал ошибку. Она меня подрывает за руку из-за стола и ведет к деревянной двери, говорит, чтобы совал пальцы в щель, где закрывается дверь, я, конечно, боялся, но после крепких подзатыльников, все же засунул туда пальцы, и она прижимала их мне. Тетка (мама) весила 113 кг.

Иногда я приходил в школу с синяками, но учителям говорил, что на улице получил их.

С 14 до 16 лет я иногда (5-7 раз в месяц) ночевал после уроков у друзей, так как боялся идти домой, потому что знал, что меня там ждет.

Так как она получала на меня деньги от государства, я их у нее украл и уехал в другой город тратить. Там было примерно 13-15 тысяч. Но спустя 2 дня она об этом узнала и била тем, что попадалось под руку – сковородкой, стульчиком, миской, тарелкой... На следующий день мы поехали оформлять документы в интернат.

Почему украл деньги? Потому что хотел счастья. В то время у моих сверстников были крутые телефоны, красивые вещи и они могли себе позволить купить какие-то конфеты, вот и я решил себя сделать счастливым человеком.

В интернате относились хорошо, воспитатели были добрые и заботились. Тогда впервые за 14 лет я понял, какая она – забота... Там я провел буквально 1 год. После чего забрала меня другая семья – они тоже заботились, за что им спасибо.

Сейчас мне 23, и я работаю, но, будучи взрослым человеком, я не знаю, что такое отец, отцовская любовь, не знаю, что такое настоящая любовь семьи...

Всю свою жизнь я страдал и мучился".

Любовь превратилась в унижения и ярость

– "Я – подкаблучник. Я – единственный кормилец в семье. Я крупнее и сильнее жены. Она постоянно оскорбляет и унижает меня. Я боюсь перемещаться по дому без риска нарваться на крик и ярость. Она обвиняет меня во всех своих бедах и проблемах. Работа – спасение для меня, отдых от дома. Но я же не могу постоянно жить на работе? Мне постоянно хочется избавиться от этого раз и навсегда. Я устал...

Что сюда можно добавить? Только одно: не калечьте своим детям – как девочкам, так и мальчикам, жизнь, чтобы потом не страдали ни они сами, ни от них".

Сайт "Мені здається" создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Марией Ефросининой.