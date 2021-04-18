Скачать
Воскресенье, 18.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Киевлянину насчитали 70 тысяч гривен за отопление пустой квартиры: как такое произошло и почему все законно
Киевлянину насчитали 70 тысяч гривен за отопление пустой квартиры: как такое произошло и почему все законно
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагоны "Интерсити+" под Запорожьем
От замначальника до бригадира лишатся работы за сошедшие с рельсов вагоны "Интерсити+" под Запорожьем
Санкций недостаточно: после встречи с Зеленским Макрон сделал заявление по России (видео)
Санкций недостаточно: после встречи с Зеленским Макрон сделал заявление по России (видео)
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат
На фоне угрозы России НАТО перебросит в сторону Крыма ракетный эсминец и противолодочный фрегат

Голый папа, мама с ножом, деспот-муж и домогательства в транспорте: где от них искать спасения девушкам

Голый папа, мама с ножом, деспот-муж и домогательства в транспорте: где от них искать спасения девушкам
10:04 Сегодня Телеграф Фото: pxhere.com

Когда читаешь письма-признания на сайте "Мені здається" – в анонимном онлайн-дневнике, созданном для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия, сложно отделаться от мысли, что подобные ужасные ситуации - протяженностью от нескольких минут до десятков лет - переживает едва ли не каждый человек. По крайней, представительницы слабого/прекрасного пола. И в большинстве случаев, решительно изменить ситуацию в свою пользу им очень сложно. Например, что может предпринять ребенок 5-15 лет против родителей - то ли пьющих, то ли устраивающих дикие скандалы, унижающих детей морально и распускающих руки?

"Телеграф" публикует очередную подборку писем, авторам которых не кажется, а уже точно понятно, что их поставили в положение зависимости. И это – первый шаг к свободе!

Вместо любви и заботы – оскорбления и побои

-Я читала много историй, которые есть на этом сайте, и чувствую, что моя не настолько важная как другие, но я захотела поделиться...

Для меня все началось в возрасте 6-8 лет: тогда мой папа умер у меня на глазах, что пошатнуло мою психику. Нет, даже раньше. Я смотрела каждый день на их ссоры, иногда на драки. Сейчас, поскольку папы нет, мама бьет и орет на меня за малейшие оплошности... Забыла добавить, что у меня еще есть младшие сестры, у которых такая же участь... Мне очень хочется съехать, но я ребенок... А в детский дом - страшно... Если вы дочитали, то огромное спасибо... Извините, что потратили время на меня...

"Мама вывихнула мне палец, кидалась с ножом и тыкала вилкой"

-Когда мне было 11 лет, от нас ушел отец. После этого мама стала совсем другим человеком, ей "сорвало крышу". У нее начались частые выбросы необоснованной агрессии, началось психологическое и физическое насилие над тогда еще 11-летней мной. Сейчас мне 17 и насилие до сих пор продолжается, добавилось только еще финансовое. Я очень ярко помню один самый ужасающий момент в моей жизни. День, когда у нас случился скандал и мама отрезала мне волосы ножом. В тот день я молилась остаться в живых, осталась, но уже без своих длинных волос.

"Я уже не помню, как все началось, но он начал меня душить": не праздничные истории украинок

Далее было хуже, она вывихнула мне палец, кидалась с ножом и тыкала в живот вилкой, делая порезы. Каждый день она унижает меня, говоря что я некрасивая, толстая, уродливая, ни на что в жизни не способная тварь. Уже 6 лет я терплю все издевательства и молюсь, чтобы скорее это все закончилось. Иногда мне бывает очень тяжело и я задумываюсь о самоубийстве. У меня была одна неудачная попытка, которая была расценена мамой как попытка привлечь внимание. Каждый день я прохожу через боль, унижение и страх за свою жизнь. Ведь этот человек всем признается, что может легко убить человека. Наверное, это прозвучит странно, но я все еще ее люблю. Не знаю, почему так, может, из благодарности и уважения за то, что она меня родила и воспитала? В данный момент я не знаю, что мне делать чтобы, наконец-то, достучаться до нее, что так нельзя обращаться со мной, мне страшно. Я верю, что прийдет день, когда она все поймет и раскается в том, что она делала.

Все, кто сейчас читает это и испытывал подобное, я очень сожалею, что вам, как и мне, пришлось столкнуться с этим. Главное, держитесь и не совершайте ошибок родителей со своими детьми.

"Отец сказал, что ему будет легко меня убить"

"Он пьет всегда, сколько я помню. Когда мне было 9 лет, он напился так, что решил рассказать мне все подробности того, как я разрушила его жизнь. Он подробно рассказал мне то, как сильно он меня ненавидит, и лучше, чтобы я не рождалась.

Когда мне было 10, отец напился так, что вел себя абсолютно неадекватно, он разделся полностью и кричал на меня. Потом он опорожнился на все в спальне и лег спать. Я позвонила дяде и маме, они заверили меня, что он никогда меня не покалечит и отвезли к бабушке. Но именно тогда я начала бояться этого человека.

Последняя капля моего страха добавилась месяц назад, когда он несерьезно замахнулся на меня и на отсутствие моей реакции сказал, что это правильно, что я не боюсь, потому что так легче будет меня убить и никто мне не поверит, потому что у него хорошая репутация...".

Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход

Да и в 16-18, если нет поддержки со стороны, хотя бы от дедушек-бабушек, не имея профессии, а, соответственно, и доходов, без места жительства, легче легкого попасть в новую зависимость, если не от скверной компании, то от человека, который сначала "приголубит", а затем использует твою беспомощность и все время будет попрекать, что тебя "подняли из грязи", что на самом деле "ты - ноль без палочки", никчема и пустое место... А когда в семье появляется ребенок (бывает и два, и три), то жена и мама становится не просто служанкой, а практически бесправной рабыней – без средств существования и прикованная к своему хозяину-главе семьи-мучителю самой крепкой цепью – детьми. Ради них, зачастую даже понимая, что папа подает детям дурной пример, женщины не решаются порвать с токсичными отношениями.

Муж унижает и пугает, что отберет ребенка

-Пренебрежительное отношение со стороны мужа началось еще до свадьбы, но страх людского осуждения не позволил мне отменить свадьбу. С того времени и начались постоянные скандалы, при этом, на ровном месте и не только со мной, но и с моими родственниками.

Стоит отметить, что работала лишь я (что, собственно, и сейчас продолжается, несмотря на то, что я в декрете), а он мог в году поработать месяца два, а в остальное время жить на разные социальные выплаты.

Потом у нас появился ребенок (к слову, из-за стресса преждевременно рожденный) и он помогал по уходу, но периодически устраивал мне скандалы без причины (причиной мог стать даже плохой сон, в котором была я). И тогда он позволял себе все (правда, не бил, но толкнуть мог): обзывал как хотел, бил посуду, мебель, выливал на меня воду, отбирал телефон и менял пароль, чтобы я не могла им пользоваться, говорил: "Да кому ты нужна, я тебя подобрал, вот и радуйся, другой бы муж тебя бил, а я не бью, ты должна бы быть благодарной за такого мужа". В таком состоянии несколько раз собирал вещи и уезжал к родителям, но потом просил прощения и возвращался. Постоянно обещал, что он изменится, будет ко мне лучше относиться и устроится на работу (и так уже 4 года).

Но даже если все спокойно, - постоянный контроль, на вопросы надо отвечать четко (да, нет), без лишних слов, иначе скандал, а делать все так, как говорит он (потому что только он знает, как правильно), ответ "не хочу" не принимается.

С появлением ребенка я еще больше начала волноваться за семейную ситуацию, потому что понимаю, что это плохой пример. Но в то же время не знаю, как я могу что-то изменить, ведь он угрожает тем, что отберет ребенка, а меня признают недееспособной (аргументирует тем, что у него есть связи) и вообще после развода станет хуже, спокойно жить он не даст.

Понимаю, что так жить дальше нельзя, но как что-то изменить – не знаю!

А мама, самый родной человек, не поддержала

-Он меня ударил... Когда я в слезах позвонила маме и рассказала, то она меня не поддержала. Мол, как так, муж не пьет, зарабатывает - ну что тебе еще надо. Да и помиритесь, не хочу влезать в ваши отношения.

Да, для нее это был идеальный зять. Ведь я не рассказывала ей, как он постоянно меня шпынял, мол - зарабатываешь мало, работаешь мало, и кто ты без меня, и я тебя в жизнь вывел. Никто не слышал эти истории. Все держала в себе.

Единственный, кто меня тогда поддержал, - подружка. Заставила немедленно вызвать полицию (подружка приехала ко мне проконтролировать этот процесс, чтобы я не свернула на полпути и написала таки заявление).

Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Полиция приехала, спросили, буду ли писать заявление. И я ответила, что да (тем более, что следы от удара были), а также на руках появились синяки (так сильно хватал меня муж за руки).

Очень странно было и неожиданно, что моя мать, родной мне человек - до конца не выслушала и сказала "разбирайтесь сами", а полицейская, которая приехала на вызов, впервые в жизни меня видела - очень внимательно выслушала и выразила сочувствие.

От мужа я решила уйти, на него составили протокол и выдали предписание.

А бывают ситуации иного плана, когда, казалось бы, ты абсолютно вольна в своих действиях и почти ничего не мешает тебе прекратить унижающие тебя действия. Почти... Но стыд заливает краской твое лицо и, не зная, как отреагирует окружение, поддержит или осудит (?) тебя, ты терпишь - и этот эпизод будет вспоминаться каждый день, каждый месяц, каждый год.

"Вокруг были люди, а меня лапал взрослый мужчина"

-Не знаю, может здесь пишут гораздо хуже истории, но, почему-то, очень захотелось высказаться. Мне 24 года. Работаю в Киеве, езжу в заполненной битком маршрутке каждый день на работу. Сегодня утром, когда ехала, то почувствовала, что что-то скользит по моим ногам чуть ниже попы. Я думала сначала, что мне показалось, что, возможно, просто сумка этого человека, это продолжалось минут 7. Затем, когда я уже почти доехала к своему пункту назначения и готовилась выходить на остановке, эта гнида, как почувствовала это... Он своей рукой просто взял меня за попу пару раз, сжимав ее... Что я почувствовала в тот момент - не передать словами, как противно мне было и одновременно страшно... Я просто выскочила из той маршрутки и даже не обернулась, чтобы увидеть этого мерзавца, я была напугана. Хотелось бежать как можно дальше оттуда. Теперь мне страшно ездить в общественном транспорте, появилась новая психологическая травма.

Почему я ничего не сделала, не сказала? Я не знаю... Мне было то ли страшно, то ли стыдно... Возможно, в следующий раз, если произойдет такая ситуация (не дай Бог, конечно), я закричу, ударю, не знаю, что-нибудь сделаю, чтобы о нем узнали... Самое страшнее, что это был человек старшего возраста, у которого, возможно, и дети моего возраста были, а возможно и дочь, с которой могут поступить точно так же...

Если вам кажется, что вы теряете себя, если вам кажется, что к вам проявляют жестокость, если вам кажется, что вами манипулируют, если вам кажется, что вас используют, - то это не кажется, а так и есть на самом деле. Успейте это осознать и изменить.

Сайт "Мені здається" создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Марией Ефросининой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 309

Все по теме:

Насилие, Маша Ефросинина, Домашнее насилие, Мені здається.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
02 Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
03 Джонни Депп обернул скандал с "избиением" Эмбер Херд в свою пользу, показав на видео, как всё было
04 "Динамо" обыграло "Шахтер" благодаря спорному пенальти от Монзуль (видео)
05 В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стреляли из запрещенных минометов и гранатометов: озвучили детали ранения на Донбассе бойца ВСУ
Стреляли из запрещенных минометов и гранатометов: озвучили детали ранения на Донбассе бойца ВСУ
&quot;Почему в Геленджике на шпили не смотрят?&quot; Новый &quot;подвиг&quot; Петрова и Боширова насмешил сеть
"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Число тяжелых больных COVID-19 на выходных увеличилось: обстановка в Украине на 18 апреля
Не пасхальные, а мировые рекорды: &quot;волынский Фаберже&quot; виртуозно просверлил на яйцах тысячи отверстий
Не пасхальные, а мировые рекорды: "волынский Фаберже" виртуозно просверлил на яйцах тысячи отверстий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь