Голый папа, мама с ножом, деспот-муж и домогательства в транспорте: где от них искать спасения девушкам

Когда читаешь письма-признания на сайте "Мені здається" – в анонимном онлайн-дневнике, созданном для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия, сложно отделаться от мысли, что подобные ужасные ситуации - протяженностью от нескольких минут до десятков лет - переживает едва ли не каждый человек. По крайней, представительницы слабого/прекрасного пола. И в большинстве случаев, решительно изменить ситуацию в свою пользу им очень сложно. Например, что может предпринять ребенок 5-15 лет против родителей - то ли пьющих, то ли устраивающих дикие скандалы, унижающих детей морально и распускающих руки?

"Телеграф" публикует очередную подборку писем, авторам которых не кажется, а уже точно понятно, что их поставили в положение зависимости. И это – первый шаг к свободе!

Вместо любви и заботы – оскорбления и побои

-Я читала много историй, которые есть на этом сайте, и чувствую, что моя не настолько важная как другие, но я захотела поделиться...

Для меня все началось в возрасте 6-8 лет: тогда мой папа умер у меня на глазах, что пошатнуло мою психику. Нет, даже раньше. Я смотрела каждый день на их ссоры, иногда на драки. Сейчас, поскольку папы нет, мама бьет и орет на меня за малейшие оплошности... Забыла добавить, что у меня еще есть младшие сестры, у которых такая же участь... Мне очень хочется съехать, но я ребенок... А в детский дом - страшно... Если вы дочитали, то огромное спасибо... Извините, что потратили время на меня...

"Мама вывихнула мне палец, кидалась с ножом и тыкала вилкой"

-Когда мне было 11 лет, от нас ушел отец. После этого мама стала совсем другим человеком, ей "сорвало крышу". У нее начались частые выбросы необоснованной агрессии, началось психологическое и физическое насилие над тогда еще 11-летней мной. Сейчас мне 17 и насилие до сих пор продолжается, добавилось только еще финансовое. Я очень ярко помню один самый ужасающий момент в моей жизни. День, когда у нас случился скандал и мама отрезала мне волосы ножом. В тот день я молилась остаться в живых, осталась, но уже без своих длинных волос.

Далее было хуже, она вывихнула мне палец, кидалась с ножом и тыкала в живот вилкой, делая порезы. Каждый день она унижает меня, говоря что я некрасивая, толстая, уродливая, ни на что в жизни не способная тварь. Уже 6 лет я терплю все издевательства и молюсь, чтобы скорее это все закончилось. Иногда мне бывает очень тяжело и я задумываюсь о самоубийстве. У меня была одна неудачная попытка, которая была расценена мамой как попытка привлечь внимание. Каждый день я прохожу через боль, унижение и страх за свою жизнь. Ведь этот человек всем признается, что может легко убить человека. Наверное, это прозвучит странно, но я все еще ее люблю. Не знаю, почему так, может, из благодарности и уважения за то, что она меня родила и воспитала? В данный момент я не знаю, что мне делать чтобы, наконец-то, достучаться до нее, что так нельзя обращаться со мной, мне страшно. Я верю, что прийдет день, когда она все поймет и раскается в том, что она делала.

Все, кто сейчас читает это и испытывал подобное, я очень сожалею, что вам, как и мне, пришлось столкнуться с этим. Главное, держитесь и не совершайте ошибок родителей со своими детьми.

"Отец сказал, что ему будет легко меня убить"

"Он пьет всегда, сколько я помню. Когда мне было 9 лет, он напился так, что решил рассказать мне все подробности того, как я разрушила его жизнь. Он подробно рассказал мне то, как сильно он меня ненавидит, и лучше, чтобы я не рождалась.

Когда мне было 10, отец напился так, что вел себя абсолютно неадекватно, он разделся полностью и кричал на меня. Потом он опорожнился на все в спальне и лег спать. Я позвонила дяде и маме, они заверили меня, что он никогда меня не покалечит и отвезли к бабушке. Но именно тогда я начала бояться этого человека.

Последняя капля моего страха добавилась месяц назад, когда он несерьезно замахнулся на меня и на отсутствие моей реакции сказал, что это правильно, что я не боюсь, потому что так легче будет меня убить и никто мне не поверит, потому что у него хорошая репутация...".

Да и в 16-18, если нет поддержки со стороны, хотя бы от дедушек-бабушек, не имея профессии, а, соответственно, и доходов, без места жительства, легче легкого попасть в новую зависимость, если не от скверной компании, то от человека, который сначала "приголубит", а затем использует твою беспомощность и все время будет попрекать, что тебя "подняли из грязи", что на самом деле "ты - ноль без палочки", никчема и пустое место... А когда в семье появляется ребенок (бывает и два, и три), то жена и мама становится не просто служанкой, а практически бесправной рабыней – без средств существования и прикованная к своему хозяину-главе семьи-мучителю самой крепкой цепью – детьми. Ради них, зачастую даже понимая, что папа подает детям дурной пример, женщины не решаются порвать с токсичными отношениями.

Муж унижает и пугает, что отберет ребенка

-Пренебрежительное отношение со стороны мужа началось еще до свадьбы, но страх людского осуждения не позволил мне отменить свадьбу. С того времени и начались постоянные скандалы, при этом, на ровном месте и не только со мной, но и с моими родственниками.

Стоит отметить, что работала лишь я (что, собственно, и сейчас продолжается, несмотря на то, что я в декрете), а он мог в году поработать месяца два, а в остальное время жить на разные социальные выплаты.

Потом у нас появился ребенок (к слову, из-за стресса преждевременно рожденный) и он помогал по уходу, но периодически устраивал мне скандалы без причины (причиной мог стать даже плохой сон, в котором была я). И тогда он позволял себе все (правда, не бил, но толкнуть мог): обзывал как хотел, бил посуду, мебель, выливал на меня воду, отбирал телефон и менял пароль, чтобы я не могла им пользоваться, говорил: "Да кому ты нужна, я тебя подобрал, вот и радуйся, другой бы муж тебя бил, а я не бью, ты должна бы быть благодарной за такого мужа". В таком состоянии несколько раз собирал вещи и уезжал к родителям, но потом просил прощения и возвращался. Постоянно обещал, что он изменится, будет ко мне лучше относиться и устроится на работу (и так уже 4 года).

Но даже если все спокойно, - постоянный контроль, на вопросы надо отвечать четко (да, нет), без лишних слов, иначе скандал, а делать все так, как говорит он (потому что только он знает, как правильно), ответ "не хочу" не принимается.

С появлением ребенка я еще больше начала волноваться за семейную ситуацию, потому что понимаю, что это плохой пример. Но в то же время не знаю, как я могу что-то изменить, ведь он угрожает тем, что отберет ребенка, а меня признают недееспособной (аргументирует тем, что у него есть связи) и вообще после развода станет хуже, спокойно жить он не даст.

Понимаю, что так жить дальше нельзя, но как что-то изменить – не знаю!

А мама, самый родной человек, не поддержала

-Он меня ударил... Когда я в слезах позвонила маме и рассказала, то она меня не поддержала. Мол, как так, муж не пьет, зарабатывает - ну что тебе еще надо. Да и помиритесь, не хочу влезать в ваши отношения.

Да, для нее это был идеальный зять. Ведь я не рассказывала ей, как он постоянно меня шпынял, мол - зарабатываешь мало, работаешь мало, и кто ты без меня, и я тебя в жизнь вывел. Никто не слышал эти истории. Все держала в себе.

Единственный, кто меня тогда поддержал, - подружка. Заставила немедленно вызвать полицию (подружка приехала ко мне проконтролировать этот процесс, чтобы я не свернула на полпути и написала таки заявление).

Полиция приехала, спросили, буду ли писать заявление. И я ответила, что да (тем более, что следы от удара были), а также на руках появились синяки (так сильно хватал меня муж за руки).

Очень странно было и неожиданно, что моя мать, родной мне человек - до конца не выслушала и сказала "разбирайтесь сами", а полицейская, которая приехала на вызов, впервые в жизни меня видела - очень внимательно выслушала и выразила сочувствие.

От мужа я решила уйти, на него составили протокол и выдали предписание.

А бывают ситуации иного плана, когда, казалось бы, ты абсолютно вольна в своих действиях и почти ничего не мешает тебе прекратить унижающие тебя действия. Почти... Но стыд заливает краской твое лицо и, не зная, как отреагирует окружение, поддержит или осудит (?) тебя, ты терпишь - и этот эпизод будет вспоминаться каждый день, каждый месяц, каждый год.

"Вокруг были люди, а меня лапал взрослый мужчина"

-Не знаю, может здесь пишут гораздо хуже истории, но, почему-то, очень захотелось высказаться. Мне 24 года. Работаю в Киеве, езжу в заполненной битком маршрутке каждый день на работу. Сегодня утром, когда ехала, то почувствовала, что что-то скользит по моим ногам чуть ниже попы. Я думала сначала, что мне показалось, что, возможно, просто сумка этого человека, это продолжалось минут 7. Затем, когда я уже почти доехала к своему пункту назначения и готовилась выходить на остановке, эта гнида, как почувствовала это... Он своей рукой просто взял меня за попу пару раз, сжимав ее... Что я почувствовала в тот момент - не передать словами, как противно мне было и одновременно страшно... Я просто выскочила из той маршрутки и даже не обернулась, чтобы увидеть этого мерзавца, я была напугана. Хотелось бежать как можно дальше оттуда. Теперь мне страшно ездить в общественном транспорте, появилась новая психологическая травма.

Почему я ничего не сделала, не сказала? Я не знаю... Мне было то ли страшно, то ли стыдно... Возможно, в следующий раз, если произойдет такая ситуация (не дай Бог, конечно), я закричу, ударю, не знаю, что-нибудь сделаю, чтобы о нем узнали... Самое страшнее, что это был человек старшего возраста, у которого, возможно, и дети моего возраста были, а возможно и дочь, с которой могут поступить точно так же...

Если вам кажется, что вы теряете себя, если вам кажется, что к вам проявляют жестокость, если вам кажется, что вами манипулируют, если вам кажется, что вас используют, - то это не кажется, а так и есть на самом деле. Успейте это осознать и изменить.

Сайт "Мені здається" создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Марией Ефросининой.