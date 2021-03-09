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"Я уже не помню, как все началось, но он начал меня душить": не праздничные истории украинок
18:24 Сегодня Телеграф

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", – написал классик в первой строчке своего произведения полтора столетия тому назад. И все же, есть схожести и у второго вида семей: здесь всегда царит недоверие, чувство превосходства, шантаж, желание властвовать и просто грубая сила одних, ложный стыд, жалость, страх, наивность, надежда, бесправие, а зачастую и финансовая зависимость других. Именно это становится понятно, когда читаешь чужие исповеди на сайте "Мені здається" – в анонимном онлайн-дневнике, созданном для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия.

Причем зачастую, спасаясь от одного домашнего тирана, женщины (а их историй здесь большинство) попадают в аналогичную ситуацию и вновь оказываются в роли жертвы. И если сначала унижал отец или отчим, или старший брат, а потом ухажер, жених и муж, то создается впечатление, что абьюз – это... нормальные отношения, и что так должно быть, и что такое происходит и в других семьях. А потому нет смысла сопротивляться, надо продолжать страдать, терять собственное достоинство, ежедневно бояться за свою жизнь и жизнь своих детей.
Разорвать токсичную связь решаются далеко не все, но на этот раз "Телеграф" подобрал истории с хеппи-эндом – может, они кому-то придадут уверенности и сил для решительных действий?

Душил, а потом слезно просил прощения

– Это было лет 5-6 назад. Мне тогда было 18-19. Встречалась я с парнем около года уже. В какой-то момент у меня появился новый круг общения, в котором были и парни. У него началась ревность, хотя никаких поводов вообще не было. Ни в моем поведении, ни в моем общении с ними.

Мы были у него дома и он начал злиться. Долго душил и тянул за волосы, когда я пыталась вырваться. В какой-то момент он успокоился и начал извиняться, слезно просил прощения, обещал все на свете. Но в этот момент я поняла, что я не готова это терпеть. Проявив, возможно, мудрость, я сказала, что прощаю и все хорошо (но только для того, чтобы оттуда выйти живой). В итоге сказала, что мы больше не пара.

Он, конечно, не отставал, и в один поздний вечер проследил и пытался помириться, но получил отказ. Снова начал душить и пытался тащить в кусты изнасиловать. Я не знаю, каким чудом вырвалась и убежала. Вся была в синяках.

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Родителям я ничего не рассказала, а синяки скрывала. Полиции я не доверяла и решила оставить в себе...
Спустя столько лет, когда вспоминаю, где-то внутри еще болит. Но, к счастью, я в браке с прекрасным мужчиной, который не обидит и по-здоровому любит.

Девочки, не закрывайтесь в себе. НИКОГДА не верьте, что они поменяются. Уходите от таких существ (мужчинами назвать не могу) и делитесь этим, не нужно прятаться в себе.

Доказывал, что ненормальная и упек в психбольницу

– 7 лет я была в браке с психологическим тираном. Это я уже потом на психотерапии осознала, что он такой. Я не воспринимала его отношение, как ненормальное, потому что точно также ко мне относилась мама в детстве.

Настал момент, когда я решила прекратить это и развестись. И тут начался ад!

Я была одна с маленькими детьми 4 и 2 лет. Не имела работы в то время. Бывший постоянно угрожал, что оставит меня без денег и заберет у меня детей. Он психологически давил и убеждал меня и моих родных, что я ненормальная. Я была очень уставшей, мне было очень тяжело одной с двумя детьми. Он воспользовался этим моим состоянием и поместил меня в психоневрологическую больницу, предварительно договорившись с медиками о диагнозе, с которым он может забрать у меня детей.

В больнице я пыталась пояснить врачу, что произошло. Но меня не хотели слушать. Персонал постоянно говорил, что врач занята. Вводили какие-то препараты, от которых я постоянно спала. А один раз привязали и силой заставили выпить лекарства. Я уже и сама почти поверила, что я не ОК. Только когда я стала угрожать, что обращусь в полицию, меня отпустили домой.

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После я пыталась привлечь врачей к ответственности. Обращалась в полицию. Полицейские рекомендовали обращаться в суд. Я нашла адвоката. Но его услуги стоили денег, а у меня их не было. И доказательств про преступные действия врачей не было. Мне казалось, что это замкнутый круг.

Мне долго пришлось восстанавливать себя после этого всего. Врачи также нарушили закон о врачебной тайне и рассказали родственникам о том диагнозе. А те поверили. Пришлось доказывать, что я нормальная еще и им.

Сейчас у меня все в порядке. Я уверена, что я психически здорова. Работаю. Учусь на психолога. Продолжаю воспитывать своих детей, которым сейчас уже 7 и 5 лет. Ищу пути, как помочь другим не оказаться в том аду, который пережила я.

Угрожал, что похоронит в огороде

– Мне было 21, когда я познакомилась со своим мужем. Поженились быстро. Он настоял на свадьбе. Засыпал цветами и стихами. А я романтичная слишком, ушки развесила. Очаровал моих родителей и друзей. Просто душка, а не мужик. Все умилялись и завидовали, как мне повезло.

Проблемы начались во время планирования свадьбы. Он денег не приносил со своих шабашек... я же пахала на двух работах, чтобы оплатить шикарнейшую свадьбу. При том получала с его стороны упреки в мой адрес о недостатке внимания с моей стороны к нему. Тогда я от усталости валилась с ног и не распознала тревожных звоночков. На следующий день после свадьбы мы сильно поругались. Точнее, он ругал меня. Ни за что. Просто стал показывать свое истинное лицо. Я испугалась, но это были только цветочки.

Скоро забеременела, и стало еще хуже. Беременность давалась мне крайне тяжело. Постельный режим, сохранения и т.д., снова я слышала упреки. Что не такая, не готовлю, не убираю. А мне было тяжело до туалета дойти, теряла сознание на ходу. Уже тогда я понимала, что сделала ошибку, выйдя за него замуж. Но дороги назад не было. Декрет, я на сносях. Работы нет. Денег тоже.

Когда я родила, скандалы усилились. Теперь ему не давал спать плачущий ребенок, а я была плохой матерью, не способной успокоить его. Он стал на меня кидаться, душить, бить. Я жаловалась знакомым, но мне не верили. Ведь он такой семьянин, он в их глазах был примерным мужем. Терпи, говорили они, все так живут. И я терпела, жить становилось невыносимо.

Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Все деньги он тратил на себя, свои развлечения и вкусняшки. Я же донашивала одежду после подруг, не имела права купить себе помаду или сходить в парикмахерскую. Ему просто жалко было дать мне на это денег. Ребенку памперсы я не покупала, муж сказал: "Стирай, раньше все так делали и не было памперсов, вот и ты не умрешь". И я стирала, сутками. На ребенка он тоже не особо спешил тратиться. Я чувствовала себя прислугой и бесплатной рабыней.

Я не хотела его уже давно, но не давать было нельзя, он тут же свирепел и мог снова начать воспитывать меня кулаками. Я искала пути дополнительного заработка и стала на дому делать людям маникюр за деньги. Каждый вечер, приходя с работы, муж забирал мои заработанные деньги на нужды семьи. И больше денег я не видела. Ни своих, ни его зарплаты. Тут же получала упрек, что дома не убрано или не приготовлено. И так после полноценного рабочего дня я шла на кухню готовить, и до ночи убираться, а ночью – насильный супружеский долг.

Постоянные его упреки в мой адрес не прекращались, я была для него страшной, не ухоженной, плохой матерью и проституткой. Оскорбления лились в мою сторону рекой, а возражения усмирялись тяжелой рукой.

Когда дочери исполнилось два года, я больше не смогла терпеть. Ведь, ко всему прочему, я стала получать угрозы, что он меня похоронит в огороде, если я буду ему возражать.

После очередного скандала с побоями я вызвала полицию, написала заявление, и взяв вещи первой необходимости, уехала к маме. На следующий день я подала на развод. Он приходил, звонил, угрожал и плакал. Умолял вернуться. Не верила я ни единому слову. Хотела уйти и забыть три года жизни с ним как страшный сон.

Я развелась с ним. Получив решение суда о разводе, я вздохнула с облегчением. Начала ценить свободу и себя в 1000 раз сильнее. Сейчас я нашла работу. Я живу не так, как раньше, красиво одеваюсь, покупаю себе косметику и то, что мне нравится!

Девочки, не терпите насилия, вы достойны счастья! А счастье в наших детях, а не в пьющих мужиках, избивающих по поводу и без. Я проверила на себе!

Если вам кажется, что вы теряете себя, если вам кажется, что к вам проявляют жестокость, если вам кажется, что вами манипулируют, если вам кажется, что вас используют, – то это не кажется, а так и есть на самом деле. Успейте это осознать и изменить.

Сайт "Мені здається" создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Марией Ефросининой.

Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Насилие, Маша Ефросинина, Домашнее насилие, Мені здається.
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