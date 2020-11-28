Все соседи знали, что происходит: откровенный рассказ девушки о насилии в семье профессора наделал шуму в сети

Российская журналистка и общественный деятель Наталья Киселёва откровенно рассказала о домашнем насилии и поделилась личным пережитым опытом.

Свою историю она опубликовала в Facebook.

"Домашнее насилие – это теневая пандемия. После вспышки ковида количество случаев насилия в отношении женщин и девочек, особенно бытового насилия, увеличилось в разы", - написала она.

В своем посте Киселева поделилась наблюдениями, сделанными за десять лет домашних пыток.

"Жертва насилия, особенно, если это ребёнок не понимает, что это все насилие. Мне постоянно говорили, что я по-другому не понимаю. И я верила, что я по-другому не понимаю. И, главное, я была уверена, что так воспитывают всех детей", - написала она.

Также она обратилась к родителям, которые избивают своего ребенка, предупредив о том, что насилие никогда не вызовет мыслей о том, что стоит изменить свое поведение.

"Избитый вами ребёнок думает либо о самоубийстве, либо об убийстве вас, либо ненавидит весь мир, либо думает как он одинок, либо хочет телепортироваться на другую планету. Он не думает о своём поведении и что ему нужно быть хорошим", - пишет Киселева.

Она опровергла стереотип, что "бить могут лишь плохие люди", отметив, что росла в семье профессора и ходила в платную школу с углубленным изучением математики.

"Папа писал пейзажи и очень серьезно занимался моим образованием, особенно историей и литературой. Это не мешало ему меня зверски избивать", - сообщила она.

Помимо того, она опровергает мнение, что бить могут только мужчины, ведь, по ее словам, самые долгие и мучительные побои терпела от мачехи - "блондинки-библиотекаря с тоненьким голосом и голубыми глазами".

"Хорошие люди молчат хорошо. Мои крики, мольбы "Пожалуйста, не надо" и "Помогите кто-нибудь!" слышали все соседи, все видели, как я хромаю, все видели мои заплывшие глаза с синяками. Все соседи знали, что происходит. Но наша семья была очень уважаемой и интеллигентной и вообще "все, что происходит за чужими дверями". Молчание в таких ситуациях - покровительство зла. Если вы молчите, просто знайте это", - говорит Киселева.

Она отмечает, что догма "родитель всегда прав" - ложна.

"Ребёнок может не совпадать с вами, он другой человек. И, вы, да, вы, не всегда и во всем правы. Вы можете ошибаться, особенно в методах воспитания, особенно, если вы выбрали таким методом насилие", - отмечает журналистка.

По ее словам, жертва домашнего насилия не всегда выглядит таковой.

"Мне все время было стыдно, что меня бьют, я боялась, что меня будут жалеть, поэтому всегда в обществе была очень улыбчивой, веселой и задорной", - пишет она, отмечая, что жертве насилия нужно не сочувствие, а соучастие.

"Насилие оставляет шрамы не только на теле. Во-первых, избиение всегда сопровождается психологическим давлением. Ты хуже всех, ты животное, ты чудовище, тебя надо сдать в психушку, в питомник (почему в питомник?), тварь, идиотка, мразь. Это не весь список ласковых слов моего детства. Во-вторых, у вашего ребёнка будут огромные проблемы с доверием к людям и, скорее всего, комплекс вины. Это тоже я знаю по себе", - отмечает Киселева.

Киселева подчеркивает, что давно справилась с последствиями "воспитания" и данный пост опубликовала "не для себя и не ради себя".

"Этот coming out - мой одиночный пикет с табличкой", - подытожила она.