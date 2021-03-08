В России со скандалом выгоняют на улицу центр помощи жертвам домашнего насилия: подробности

В Москве организаторов центра помощи жертвам насилия выселяют из арендованного ними здания

Об этом пишет The Insider со ссылкой на руководителя организации "Насилию.нет" Анну Ривину.

По ее словам, в организацию пришло письмо якобы из Росимущества без подписи и печати с требованием покинуть помещение "в добровольном порядке". Однако в самом Росимуществе отправку такого письма отрицают.

После чего к ним наведался арендодатель в компании "братков в кожаных куртках", целей своих визитов они не называли.

В итоге представителям центра удалось поговорить с арендодателем. Тот заявил, что их деятельность им не подходит и теперь у организации есть месяц, чтобы покинуть здание.

"Теперь мы должны до конца марта срочно переехать и перевезти всю адресную помощь в другое помещение, которого у нас нет", - сказала Ривина.

До этого Минюст РФ обвинил центр в незаконной политической деятельности. Теперь ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей (111 - 186 тысяч гривен). Помимо того штраф в 300 тысяч грозит и самой Ривиной.

Основанием для обвинения центра в политической деятельности послужила цель "сделать проблему домашнего насилия видимой и создать такие условия, чтобы пострадавшие знали, куда обращаться за помощью, а общество перестало бы обвинять их в произошедшем".

Напомним, в России военкомат поздравил девушек с 8 марта и в качестве подарка предложили поделиться информацией о своих бывших возлюбленных.